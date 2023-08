Les incendies de forêt aux Territoires du Nord-Ouest causent plusieurs perturbations dans la région de Kitikmeot, dans l’ouest du Nunavut, dont la suspension des services postaux et des modifications des itinéraires de vols.

Depuis vendredi, les services de Postes Canada sont suspendus, et ce, jusqu’à nouvel ordre, dans les cinq communautés de la région de Kitikmeot : Kugluktuk, Cambridge Bay, Gjoa Haven, Taloyoak et Kugaaruk.

Les vols à destination ou en provenance du sud du pays et de la capitale territoriale, Iqaluit, doivent habituellement s’arrêter à Yellowknife, aux T.N.-O. , lorsqu’ils desservent ces communautés.

Cet arrêt dans la capitale ténoise a toutefois été temporairement suspendu en raison de l’ordre d’évacuation en vigueur dans la capitale ténoise.

Le transporteur aérien Canadian North a annoncé avoir temporairement instauré de nouveaux itinéraires de vols jusqu’à samedi pour maintenir l’acheminement de marchandises et le transport de passagers.

Nous reprenons le service régulier pour nous adapter aux temps actuels en constant changement en raison des incendies de forêt et de l'évacuation aux T.N.-O., après avoir réacheminé l'ensemble de notre flotte pour aider aux efforts d'évacuation , indique la porte-parole de Canadian North, Annie Thomlinson, dans un échange de courriels. Canadian North demeure vigilant et prêt à modifier son aide et ses services.

Un des nouveaux itinéraires relie directement Iqaluit à Taloyoak, Kugaaruk, Gjoa Haven et Cambridge Bay. Edmonton dessert aussi provisoirement Rankin Inlet par l’intermédiaire d’un vol direct.

Une carte montrant les nouveaux itinéraires de vols de Canadian North entre Edmonton et Cambridge Bay, via Iqaluit, en vigueur jusqu'à samedi Photo : Radio-Canada

Un autre vol en partance de Cambridge Bay puis de Kugluktuk se rend jusqu’à Edmonton via des escales à Ulukhaktok, à Inuvik et à Norman Wells.

Une carte montrant les nouveaux itinéraires de vols de Canadian North entre Edmonton et Cambridge Bay, avec des escales dans le nord des Territoires du Nord-Ouest, en vigueur jusqu'à samedi. Photo : Radio-Canada

Des patients du Nunavut attendent de rentrer chez eux

Les Nunavummiut de la région de Kitikmeot qui avaient prévu se rendre à Yellowknife pour des raisons médicales ont vu leurs récents rendez-vous être annulés ou déplacés en raison des feux de forêt.

Mercredi, 85 Nunavummiut qui étaient hospitalisés aux T.N.-O. ont été envoyés à Edmonton par avion nolisé avec leurs accompagnants.

La majorité des résidents [de Cambridge Bay] qui se trouvaient à Yellowknife pour des raisons médicales ont été transportés à Edmonton, et bon nombre d’entre eux ont très hâte de rentrer chez eux , soutient le chef des services municipaux de Cambridge Bay, Jim MacEachern.

Il explique que l’interruption des services postaux et les perturbations des vols se sont fait ressentir au cours des derniers jours, mais que l’acheminement de denrées alimentaires a été maintenu comme prévu.

Nous avons été assez chanceux en ce qui concerne l’acheminement de fret aux magasins Northern et Co-op , dit-il. Ils ont tous deux fait venir leur propre fret, donc nous n’avons pas vraiment ressenti d’impacts sur l’acheminement de denrées.

L'épicerie Northern, à Cambridge Bay Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Il a toutefois constaté une hausse de la demande en épicerie, qu’il associe aux récentes perturbations de vols ayant entraîné une irrégularité dans les denrées livrées à Cambridge Bay. Dès que les magasins sont remplis, de nombreux résidents de la communauté se dépêchent d’acheter autant de choses qui le peuvent pour s’assurer qu’ils ne manqueront de rien.

Au Nunavut, la compagnie North West Company est responsable des magasins Northern. Dans un échange de courriels, le porte-parole de l’entreprise, Brent Smith, indique que la priorité a été donnée au transport des aliments, des denrées périssables et des produits pour bébés vers les communautés touchées .

Nous expédions actuellement des produits à destination du fret aérien qui passeraient normalement par Yellowknife via Edmonton.

Samedi, nous avons expédié 16 000 livres [7258 kilos] de denrées périssables et de médicaments de Thompson à Cambridge Bay, qui est la communauté la plus éloignée d'Edmonton par avion, et nous avons une cargaison de produits en route vers Inuvik pour desservir les communautés de Kugluktuk et Ulukhaktok , ajoute-t-il.

Canadian North n'a pas précisé s'il prolongerait les nouveaux itinéraires de vols au-delà de samedi. Selon la porte-parole Annie Thomlinson, le transporteur aérien surveille de jour en jour la situation aux T.N.-O.

Avec des informations de Dustin Patar