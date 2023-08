Incursion sur le chantier de la bibliothèque Gabrielle-Roy

Après quatre ans de travaux, les journalistes ont enfin pu découvrir le chantier de la bibliothèque Gabrielle-Roy, dans le quartier Saint-Roch, à Québec. L’édifice transformé et maintenant beaucoup plus lumineux accueillera à nouveau les lecteurs au printemps prochain.

L'intérêt du nouveau projet, c'était d'amener la lumière naturelle à l'intérieur de la bibliothèque Gabrielle-Roy , s’exclame Yasmina Lacasse, architecte responsable du chantier de la nouvelle bibliothèque.

L'architecte Yasmina Lacasse explique que « l'intérêt du nouveau projet, c'était d'amener la lumière naturelle à l'intérieur de la bibliothèque Gabrielle-Roy ».

Un gros changement pour le bâtiment construit au début des années 80, explique-t-elle : Il y avait beaucoup plus de verre fumé, les ambiances intérieures étaient beaucoup plus difficiles à illuminer .

Lors de son inauguration en 1983, la bibliothèque Gabrielle-Roy portait le nom de « Bibliothèque centrale de Québec ». Elle a changé de nom en 1985.

L'intention des architectes, c'était de distinguer les étages par la luminosité. Donc au rez-de-chaussée ainsi qu'au niveau 2, on va retrouver du verre qui est ultra clair, donc on aura une luminosité incroyable dans les aménagements. Au niveau 1 et au niveau 3, on est beaucoup plus avec des jeux de transparence , ajoute-t-elle.

L'intérieur de la bibliothèque rénové.

L’utilisation du verre permet aussi de moduler l’ambiance à l’extérieur de l’immeuble, lorsque la lumière filtre à travers les fenêtres le soir ou la nuit.

« Un travail d'importance »

Les travaux ont permis d’agrandir de 25 % la superficie de la bibliothèque. Une bonne partie de la structure d’origine a été conservée, mais toute l’enveloppe extérieure a été refaite, ainsi que tous les équipements mécaniques et électriques.

C’est un travail d’importance sur toutes les composantes du bâtiment , explique Yasmina Lacasse.

L'intérieur de la Bibliothèque Gabrielle-Roy en 2017 , avant les travaux.

À l’intérieur aussi, les visiteurs remarqueront des changements importants. L’intérieur de l’édifice qui avait auparavant un aspect plutôt carré a adopté une silhouette plus circulaire.

L'œuvre de Micheline Beauchemin sera réinstallée ici, au cœur de la bibliothèque.

[C’est d’]avoir des parcours en courbes, pouvoir circuler verticalement à travers des escaliers qui vont tournoyer autour de l'œuvre d'art de Micheline Beauchemin, qui est éclairée naturellement par les lanterneaux localisés en toitures , décrit Yasmina Lacasse.

Inaugurée en 1983, en même temps que la bibliothèque, l'œuvre « Il semble y avoir comme une pluie d'or » de Micheline Beauchemin conservera sa place centrale dans le nouvel aménagement de l'édifice.

Intitulée Il semble y avoir une pluie d’or, cette œuvre est composée de milliers de languettes soutenues sur des filins d’acier. Elle sera réinstallée à sa place d’ici la réouverture de la bibliothèque, prévue à la fin du mois de février.

Une réouverture retardée de deux ans

Fermée en 2019, la bibliothèque Gabrielle-Roy devait initialement rouvrir en décembre 2021. Elle le fera avec un peu plus de deux ans de retard, à temps pour la relâche scolaire de 2024.

Ces délais auraient été causés par la pandémie, par des retards dans l’arrivée de certains équipements, et par la réparation d'une poutre maîtresse du bâtiment.

Un projet comme celui de la bibliothèque Gabrielle-Roy, qui est en ville, dans un bâtiment existant, c'est sûr qu'on a relevé de grands défis , soutient Yasmina Lacasse. On est capables de présumer que les défis sont derrière nous et que maintenant on va pouvoir continuer à l'avancement [des travaux] , conclut-elle.

Le déménagement de plus de 200 000 documents, et le retour des employés aura lieu au début de l’année prochaine.

