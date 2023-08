Une erreur de droit force la tenue d’un nouveau procès

Un résident de l'Abitibi-Témiscamingue, reconnu coupable en 2020 de plusieurs chefs d'accusation, aura droit à un nouveau procès.

C'est ce qu'ordonne une décision de la Cour d'appel du Québec qui écorche le jugement rendu par le juge Marc E. Grimard, de la Cour du Québec.

Force est donc de constater, pour ne pas dire plus, que le jugement entrepris est difficile à suivre sur plus d’un point , estiment les magistrats du plus haut tribunal de la province.

Ouvrir en mode plein écran Le coupable écope ainsi de quatre ans de prison et de trois ans de liberté supervisée sous conditions, comme le prévoit le Code criminel. Photo : Getty Images / Chris Ryan

Une ordonnance de non-publication nous empêche de révéler l'identité des parties en cause dans cette affaire.

Publicité

Nouveau procès

L'homme, âgé dans la trentaine, a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont voie de faits graves, séquestration et agression sexuelle. Plusieurs témoins ont livré, lors du premier procès, des versions contradictoires des événements mis en cause, lesquels s'échelonnent sur plusieurs années.

La Cour d'appel soutient notamment que le juge Grimard a minimisé cet enjeu et n'a pas suffisamment justifié sa décision. Celle-ci a été communiquée oralement après quatre mois de délibéré .

Le procédé laisse perplexe lorsqu’on constate au surplus que le juge souligne au passage, parfois de façon réductrice ou décousue, comme pour tenter de solidifier les fondements insuffisants de son appréciation de la crédibilité, certains aspects de la vie de l’appelant qui laissent à penser que certains préjugés défavorables et des éléments sans rapport avec les questions essentielles qu’il avait à trancher ont aussi alimenté sa réflexion générale sur la crédibilité.

L’ensemble de ces considérations requérait de la part du juge une analyse délicate et certes difficile, mais néanmoins nécessaire, en fait et en droit. Or, le jugement entrepris ne révèle pas une telle analyse [...] , mentionne la Cour d'appel par écrit.

La Cour d'appel ordonne la tenue d'un nouveau procès sur dix des treize chefs d'accusation qui visaient le trentenaire lors du premier procès.

La décision de la Cour d'appel a été rendue le 9 août.