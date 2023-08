Essence : la concurrence cause des écarts de prix entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay

Alors que c’est à Jonquière mardi que le prix moyen du litre d’essence est le plus bas au Québec, les écarts entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean continuent à retenir l’attention des automobilistes jeannois.

Selon le relevé quotidien de la Régie de l’énergie, l’essence est vendue mardi à 1,66 $ le litre à Jonquière.

Au Lac-Saint-Jean, les MRC de Lac-Saint-Jean-Est et du Domaine-du-Roy ont un prix de 1,74 $, tandis que le prix est de 1,79 $ à Dolbeau-Mistassini.

À titre de comparaison, le litre d’essence est vendu à 1,87 $ à Charlesbourg, à Québec, et environ à 1,80 $ à Montréal.

Dans la région, des écarts allant jusqu'à 20 cents ont été observés au cours des derniers jours. La situation est exceptionnelle selon le gestionnaire de la page Facebook Essence SagLac, Éric Dionne, qui analyse le marché depuis plus de 20 ans.

Les automobilistes au Lac-Saint-Jean paient plus cher leur essence qu'au Saguenay. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

C’est exceptionnel, ce qu’on vit, vraiment, depuis la semaine passée. La concurrence est vraiment plus forte. On dirait que c’est plus intense que d’habitude. Pourquoi? Il y a peut-être bien des détaillants qui veulent jouer sur leur marge de profit. Il y en a qui ont des volumes de vente plus élevés, donc ils peuvent se permettre de baisser leurs marges de profit dans l’espoir d’aller chercher de la nouvelle clientèle , a souligné Éric Dionne, gestionnaire d’Essence SagLac.

De la concurrence, selon CAA-Québec

Selon CAA-Québec, le prix moyen de 1,71 $ au Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouve 2 cents sous le prix réaliste estimé par l'organisme. Une guerre de prix serait en cause selon CAA-Québec.

Quand il y a des variations, c’est peut-être plate pour ceux où ça coûte 10 ou 20 cents de plus que dans un autre secteur de la région, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe dans le marché. C’est signe d’une compétition, d’une concurrence qui devrait être plus saine que quand, dans certains marchés à plus gros volume, le prix ne bouge pas. À ce moment-là, ça veut dire que les détaillants sont assis sur leurs lauriers et profitent un petit peu de leur marge au détail , a mentionné Jesse Caron, porte-parole pour CAA-Québec.

Ces écarts de prix n'ont pas échappé à la vigilance des automobilistes.

Il y a une disparité énorme entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay. On essaie de faire toujours attention. Quand on ira au Saguenay, magasiner ou quoi que ce soit, on essaiera d’en profiter en même temps. Mais sinon, on fait avec. Que voulez-vous? a admis un client rencontré à Alma.

Cette station affichait le litre d'essence à 1,74$ mardi. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Quand j’ai besoin de faire le plein, je le fais. Je ne peux pas dire que ça a une grosse influence , a poursuivi un autre.

C’est sûr que quand on passe par Chicoutimi, on en profite toujours pour faire le plein plus par là que par chez nous , a indiqué une automobiliste.

CAA-Québec invite les automobilistes à magasiner leur essence et à faire le plein le plus rapidement possible.

D’après un reportage de Mélissa Paradis