Une adolescente de Barriere victime d’homophobie compte déménager à Kamloops

Une adolescente lesbienne de Barriere, une petite communauté de 1800 habitants au nord de Kamloops en Colombie-Britannique, dit que sa vie est devenue un cauchemar cette année à cause d’intimidation reliée à son orientation sexuelle.

Destiny Paul, 15 ans, a dévoilé son homosexualité en mars et, depuis, elle sort avec sa petite amie Sitarah Buksh. Cependant, elle dit qu’elle n’était pas préparée aux gestes agressifs qui ont suivi de la part de garçons de son école secondaire.

Il est certainement question d’insultes verbales. Et par moments, ma petite amie et moi avons été poussées, ou "accidentellement" bousculées. […] Ils ont menacé de nous blesser.

La mère de Destiny, Starrlyn Muzyka, a déposé une plainte auprès de la Gendarmerie royale du Canada après que des garçons ont envoyé à sa fille l'image d'une fausse arme à feu sur la plateforme Snapchat. Après une longue réflexion, et plusieurs mois où Destiny a suivi l’éducation à domicile, elle a également mis sa maison sur le marché, et compte déménager à Kamloops, à 64 kilomètres au sud.

Dans une déclaration écrite, la GRC confirme avoir reçu une plainte de harcèlement de Mme Muzyka en mai, sans fournir plus de détails.

Je me sentirais beaucoup plus à l’aise à Kamloops parce qu’il y a beaucoup plus de personnes qui font partie de notre communauté [LGBTQ+], comparativement à Barriere , dit Destiny.

Ouvrir en mode plein écran Destiny Paul avec sa mère, Starrlyn Muzyka, qui dit vouloir vendre sa maison afin de déménager à Kamloops afin de fuir l'intimidation à Barriere. Photo : Starrlyn Muzyka

Sa mère, pour sa part, dit avoir communiqué avec l’école secondaire en question plusieurs fois, mais qu’elle ne se sent pas entendue. L'intimidation continue. Elle semble empirer, s’améliorer, empirer encore. C’est un cycle sans fin. Ça me fait de la peine de voir ma fille souffrir , dit Starrlyn Muzyka.

La surintendante du district scolaire Kamloops-Thompson, Rhonda Nixon, qui supervise les écoles de Kamloops et des régions voisines, y compris Barriere, affirme qu’une enquête sera menée sur les allégations d’abus.

Elle ajoute que le district a un surintendant adjoint responsable de créer un environnement inclusif pour les élèves LGBTQ+.

Peur pour sa sécurité physique

Destiny Paul affirme que des garçons, qu’elle croit être en 10e ou 11e année, ont aussi menacé de mettre le feu à sa maison.

J’ai vécu de la dépression, de l’anxiété et de sérieux problèmes de colère. Je prends énormément de médicaments. Je n’ai plus envie de me rendre à l’école.

Ça me fait sentir comme de la merde, honnêtement. J’ai l’impression de ne plus faire partie de cette communauté , dit-elle.

La petite amie de Destiny, Sitarah Buksh, déplore que des graffitis contenant des termes homophobes et misogynes aient commencé à apparaître sur les surfaces d'un parc de Barriere. Franchement, c’est un niveau de manque de respect très grave dit-elle.

L’homophobie toujours présente

Selon un groupe qui milite pour les droits de personnes LGBTQ, Egale Canada, la situation ne s’est pas améliorée ces dernières années dans les écoles canadiennes en ce qui concerne l'homophobie. Un rapport que l’organisme a publié en 2021 indique que 62 % des élèves LGBTQ+ ne se sentent pas en sécurité à l’école, un chiffre très similaire à celui observé 10 ans plus tôt.

La société de la fierté de Kamloops a aussi contacté Mme Muzyka pour lui offrir son soutien et entend avoir des discussions avec le district scolaire.

Avec des informations de Shelley Joyce et Daybreak Kamloops