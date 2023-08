Un remonte-pente pour vélos unique en Amérique du Nord ouvre en Alberta

Les amateurs de vélo tout-terrain dans le nord de l’Alberta peuvent maintenant profiter d'un moyen unique en Amérique du Nord pour se rendre jusqu’au sommet du parc Nitehawk, au sud de Grande Prairie.

Le système de remontée, appelé en anglais Easy Loop, est comparable aux remonte-pentes de type arbalète (T-bar) des pentes de ski : le guidon du vélo est attaché au système, puis le cycliste, qui doit rester assis, sera tiré vers le haut.

Le parc Nitehawk a installé ce nouveau système cet été après qu'un glissement de terrain survenu en 2020 a détruit le télésiège qui permettait aux usagers de monter leurs vélos en été.

Depuis, ceux-ci devaient monter à pied, ce qui prend jusqu’à 20 minutes. Le nouveau système permet d'être au sommet en deux minutes.

Selon une jeune cycliste qui participe au camp d’été Nitehawk, Freyja Eiriksson, le remonte-pente permet d’économiser son énergie.

Quand tu as plus d’énergie, tu peux sauter plus haut et être plus confiant sur les pistes qui montent et descendent.