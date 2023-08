BEF : la SFM souhaite le retour du sous-ministre, la CSFM n’en voit pas la nécessité

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) demande le retour d'un sous-ministre adjoint attitré au Bureau de l'éducation française (BEF) pour « renforcer » cette entité rattachée au ministère de l'Éducation. Pourtant, cela ne semble pas être une priorité pour la Commission scolaire franco-manitobaine (CSFM) qui dit : « Le travail entre la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et le BEF semble rouler assez bien présentement. »

La SFM fait du renforcement du BEF l'une de ses priorités politiques, en vue des élections provinciales. Cela passe, selon elle, par un retour à la structure, d'avoir quelqu'un à la haute direction au sein du gouvernement .

Ça peut être un sous-ministre adjoint ou même un sous-ministre , dit le vice-président du conseil d'administration de la SFM , Derrek Bentley.

La clé là-dedans, c'est que la structure doit être forte. Même si on reconnaît qu' il y a de belles personnes et du beau travail au BEF, si ces gens-là [partent] ou changent, comment s'assure-t-on que la structure du BEF au sein du gouvernement est bien représentée? , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Derrek Bentley est le vice-président du conseil d'administration de la Société de la francophonie manitobaine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

En octobre 2017, le sous-ministre adjoint francophone au ministère de l'Éducation responsable du BEF, Jean-Vianney Auclair, a été muté à un autre poste, et est devenu conseiller principal au sein de la Division de l'éducation postsecondaire et du développement de la main-d’œuvre.

Le BEF est passé, à l'époque, sous la responsabilité d’un sous-ministre adjoint anglophone, Rob Santos, lui-même responsable de nombreux autres dossiers et priorités. Ce changement apporté à une entité qui joue un rôle névralgique dans la promotion de l’enseignement du français auprès du ministre de l'Éducation depuis les années 1970 avait provoqué l’ire de la francophonie manitobaine.

Les dossiers avancent bien

Du côté de la Commission scolaire franco-manitobaine, l'absence d'un sous-ministre adjoint attitré au BEF ne semble pas poser de problème particulier. Nos dossiers semblent avancer relativement bien , relève son président, Bernard Lesage.

Il reconnaît cependant qu'il a fallu une période d'adaptation lors de la restructuration puisque, au début, ç’a été difficile, un choc pour la communauté et la Commission scolaire de perdre notre sous-ministre adjoint qui a toujours été bilingue .

La sous-ministre adjointe actuellement responsable du BEF n'est pas complètement bilingue , mais elle semble bien comprendre l'importance de la DSFM et de son mandat, ainsi que de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Il y a eu un travail qui a été fait au BEF depuis cinq ans qui fait avancer assez bien nos priorités comme division scolaire.

Ouvrir en mode plein écran Bernard Lesage est le président de la Commission scolaire franco-manitobaine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Malgré la restructuration, Bernard Lesage estime que rien n'a changé et qu'il a toujours l'oreille du ministre aussi facilement qu'auparavant.

J'ai toujours eu des liens assez privilégiés avec le ministre de l'Éducation. Notre but, c'est de travailler en concertation pour que nos dossiers avancent de façon respectueuse et en s'assurant que l'on comprend tous très bien les priorités et les défis de la DSFM , précise-t-il.

En réponse à l'affirmation selon laquelle la structure actuelle est adéquate, la SFM souligne l'importance de revenir à la structure antérieure. Même si les relations avec le ministre sont bonnes en ce moment, il faut une structure forte, selon Derrek Bentley.

La SFM a entendu haut et fort de la part de la communauté quand le poste [de sous-ministre adjoint dédié au BEF] a été supprimé de l'importance de ce poste. Est-ce qu'on est ouvert à une autre structure? C'est certain que oui, mais ça reste une priorité de renforcer le BEF pour les années à venir , affirme-t-il.

J'ai leur numéro de téléphone et ils ont le mien

Le directeur général du Bureau de l'éducation française, Kassy Assié, indique que son rôle est aussi d'être le conseiller spécial en éducation en français auprès du ministre de l'Éducation.

Lui aussi affirme que la restructuration n'a rien changé dans la relation du BEF avec les partenaires en éducation.

Bernard Lesage, Alain [Laberge] et tout le monde à la DSFM et à l'Université avec Sophie [Bouffard], on travaille tellement proche qu'on a l'impression d'être collègues. Ma philosophie est simple : on travaille tous sur un seul objectif, les élèves. On est tous dans la même équipe, mais à différents postes , affirme M. Kassié.

Je suis conscient que le BEF a des angles morts. On a des discussions sur ce qui est faisable à long et court terme. Et je dis à mes patrons ce qu'on veut faire. Il va arriver des fois où je demande qu'Alain ou Bernard soit avec moi aux côtés du ministre pour qu'ils leur disent directement leurs préoccupations.

Il ajoute que les partenaires en éducation ont tous [son] numéro de téléphone, et vice versa. Donc [il n'est pas nécessaire] d'organiser de rencontres pour se parler , affirme-t-il.