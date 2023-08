L’île d'Anticosti pourrait manquer d'hébergement pour accueillir les visiteurs

L'île d’Anticosti peut-elle accueillir davantage de visiteurs? À un mois d’une possible nomination au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui amènera potentiellement son lot de touristes, la capacité d'hébergement sur l'île est déjà saturée.

La Municipalité envisage avec optimisme les effets touristiques de cette reconnaissance internationale, mais s'inquiète du manque d'infrastructures pour loger les visiteurs.

Selon la mairesse de L'Île-d'Anticosti, Hélène Boulanger, il manquerait une trentaine de logements pour les touristes et les travailleurs, et les construire s’annonce difficile. La Municipalité doit notamment se coordonner avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour louer des terrains afin d’y bâtir des résidences.

Tout est à faire. Il faut lotir des terrains qui ne le sont pas, mais on n’a pas de disponibilité. Lotir ça demande des professionnels, mais il n’y en a pas localement. Il n'y a pas de maisons disponibles pour quelqu'un qui voudrait venir travailler , observe Hélène Boulanger.

Le développement d’un tel parc immobilier sur Anticosti peut s’étirer sur plusieurs années compte tenu des défis liés à la construction des réseaux d’aqueduc et d'égouts sur l’île, selon la mairesse. Elle a toutefois bon espoir que les procédures puissent prendre entre 6 et 18 mois.

Je crois que notre urgence pourra faire en sorte que [les délais] soient raccourcis. C’est souhaitable , souligne-t-elle.

Le milieu entrepreneurial souhaite que la Municipalité remette au goût du jour son plan d'urbanisme. (Photo d'archives)

Défis urbanistiques

La nature insulaire de la municipalité de L'Île-d'Anticosti augmente les coûts de construction d'environ 30 % et ralentit les travaux, selon des entrepreneurs.

Alain Michel, le président de Gestion Anticosti, voudrait voir la Municipalité venir en aide aux entreprises comme la sienne.

On aimerait avoir des crédits de taxes foncières les trois premières années. Ça nous aiderait à payer les coûts de transport et la différence des coûts de construction.

L’entrepreneur fait aussi valoir que le plan d’urbanisme de la Municipalité, qui date de 1988, est désuet. On voudrait un rafraîchissement là-dedans. Aussi, qu’il y ait du développement d’espaces résidentiels et commerciaux à L’Île-d’Anticosti, parce que présentement il n’y a plus de terrains disponibles , soulève Alain Michel.

Il faut revisiter le plan d’urbanisme , reconnaît Hélène Boulanger. Mais on n’a pas d’urbanistes ou de services professionnels associés , précise-t-elle. La mairesse ajoute que la Municipalité n’a pas encore entamé ces démarches.

L'industrie touristique anticipe une hausse du nombre de visiteurs si Anticosti est nommée au patrimoine mondial. (Photo d'archives)

Hausse anticipée du tourisme

Si Anticosti se taille une place sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le milieu touristique anticipe une croissance marquée du nombre de visiteurs, mais cela pourrait être difficile de les accueillir.

La capacité d’héberger à court terme des touristes est très limitée , avertit le co-propriétaire du Gîte du Copaco à Port-Menier, Fernand Marcoux.

Il souligne que de plus en plus de logements sont occupés par des travailleurs, laissant peu d’options pour les touristes.

Les gens sont très optimistes quant à la nomination de l’île d’Anticosti. La plupart des gens y voient des possibilités de développement, mais en même temps, ils sont un peu inquiets de tout ce que ça va amener comme transformation pour eux et pour recevoir les nombreux visiteurs , mentionne Fernand Marcoux.

Le milieu d’accueil n’est pas prêt à recevoir un achalandage important , constate Hélène Boudreau. La mairesse insiste sur l’importance de mettre en branle le plus rapidement possible des projets de construction.

Or, le temps s'égrène et l’urgence se fait de plus en plus sentir au sein de la communauté insulaire. Elle saura bientôt si le rêve qu’elle caresse depuis 2016 deviendra réalité, lors de la réunion du Comité du patrimoine mondial à Riyad du 10 au 25 septembre.

