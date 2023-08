La grève des chauffeurs d’Autobus Campeau pourrait compliquer la rentrée des classes

Le conflit de travail qui perdure entre les chauffeurs d’Autobus Campeau et leur employeur pourrait causer des maux de tête aux parents à la rentrée scolaire en Outaouais.

Au cours de l’été, les chauffeurs d’Autobus Lasalle ont signé une entente qui a mis fin à la grève. Toutefois, la grève des chauffeurs d’Autobus Campeau se poursuit.

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) a fait parvenir un courriel aux parents pour leur exposer la situation.

À moins d’une entente d’ici la rentrée scolaire, la grève doit entraîner une rupture de service pour tous les circuits desservis par Autobus Campeau.

Publicité

La lettre envoyée aux parents informe que les parents des élèves inscrits au transport scolaire recevront un avis de transport d'ici la fin de la semaine.

Il n’est pas exclu que certains parents doivent assurer le transport de leur enfant pour l'aller ou le retour de l'école, ou même les deux trajets.

Le centre de services scolaires assure que tous les établissements ont préparé des mesures afin d’assurer la sécurité et de permettre la présence des élèves.

Le CSSPO confirme également qu'il dédommagera les parents concernés au prorata du nombre de jours de grève, pour les journées de présence de leur enfant à l’école.

Pour sa part, le Centre de services scolaire des Draveurs a l’intention de communiquer avec les parents d’ici la fin de la semaine.

Publicité

Nous invitons donc les parents à rester attentifs et à surveiller nos différents canaux de communications pour connaître les derniers développements , écrit la conseillère en communication, Andréanne Desforges, dans un courriel envoyé mardi.

Bientôt une entente?

Le syndicat qui représente les chauffeurs d’Autobus Campeau espère arriver à une entente avec l’employeur avant la rentrée des classes.

Le directeur des communications chez le syndicat Teamsters Canada, Marc-André Gauthier, rapporte que les négociations en tant que telles n’ont jamais été aussi bien .

Tout est en place pour qu’on trouve une entente prochainement. Il faut juste qu’il y ait de la bonne volonté.

Notre but, ça reste de s’entendre le plus rapidement possible avec Autobus Campeau , réitère M. Gauthier.

Selon lui, arriver à une entente d’ici la rentrée scolaire est réaliste , dans la mesure où nous, on a clairement dit à Autobus Campeau "voici notre ligne dans le sable, elle est là, voici ce que ça nous prend absolument". Ils sont conscients de ce qu’on veut.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur des communications chez Teamsters Canada, Marc-André Gauthier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Gauthier est néanmoins catégorique. Les chauffeurs n’accepteront pas une entente sans qu’elle soit à la hauteur de leurs attentes.

Nos membres sont résolus à conserver leurs acquis, ils ne se laisseront pas imposer , martèle-t-il. Ils sont en grève depuis le 3 mai dernier, ça fait plusieurs mois qu’ils combattent pour garder ce qu’ils ont déjà acquis dans le passé. Ils vont continuer de combattre pour accepter une offre qui est raisonnable.

De la compassion pour les parents

Le syndicat doit rencontrer au cours des prochains jours le conciliateur en chef du Québec avec Autobus Campeau, informe Marc-André Gauthier, qui remercie au passage les parents pour leur appui et leur patience dans ce combat.

Depuis le début, ce qu’on dit c’est qu’on trouve ça malheureux que les gens aient été [touchés] , renchérit ce dernier. L’idée ce n’était pas de nuire à personne au contraire c’est de faire valoir les droits.

Ce qui bloque toujours au sein des négociations, explique M. Gauthier, c’est que l’employeur offre d’augmenter les salaires, mais au péril de certaines conditions de travail.

M. Gauthier qualifie l’offre d’Autobus Campeau de coût nul .

L’employeur offre d’augmenter le salaire des chauffeurs de quatre à cinq dollars de l’heure dépendamment , mais ce dernier veut également couper le nombre d'heures garanties aux chauffeurs, le nombre d’heures qu’on donne aux gens pour effectuer certaines tâches. Un paquet de [formalités] en ce qui a trait aux impondérables.

Pour les chauffeurs, il n’est pas question de toucher à leurs acquis.

Au moment d'écrire ces lignes, Autobus Campeau n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue.

Avec les informations de Rosalie Sinclair