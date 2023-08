Des voix s'élèvent à Edmonton contre les nouvelles règles qui étendent l'autorité de Santé Canada sur les produits de santé naturels (PSN). Les opposants à cette modification soutiennent que la nouvelle réglementation va entraîner une augmentation des coûts et une réduction du choix pour les Canadiens.

Ottawa a modifié, en juin dernier, la Loi sur les aliments et drogues afin que les produits de santé naturels tombent dans la même catégorie que les produits pharmaceutiques concernant la façon dont ils sont surveillés.

Avec cette révision, les PSN sont désormais inclus dans la catégorie des produits thérapeutiques, qui comprend également les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les vaccins, les thérapies géniques, les cellules, les tissus et les organes, ainsi que les dispositifs médicaux.

Un certain nombre de personnes dans le pays comptent sur ces produits pour prévenir et maintenir leur santé et leur bien-être, elles n'y auront plus accès , affirme le praticien de médecine par les plantes médicinales Robert Rogers. Ce dernier ajoute qu’il sera difficile pour de nombreuses petites entreprises de poursuivre leurs activités dans le cadre des nouvelles règles.

Santé Canada explique que cette modification permet de rendre les étiquettes de PSN plus faciles à lire et à comprendre afin d'aider les consommateurs à choisir et à utiliser les PSN en toute sécurité.

Les autorités peuvent désormais ordonner un rappel et un changement d'étiquette si des risques pour la santé et la sécurité sont identifiés, avec des amendes plus élevées pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars en cas de non-respect de la loi.

En règle générale, ces pouvoirs ne sont utilisés que lorsqu'un risque grave est identifié et uniquement si l'entreprise refuse de prendre des mesures volontaires pour remédier au risque , écrit le porte-parole de Santé Canada, Joshua Coke, dans un courriel.

Des allégations non autorisées

En 2021, un rapport du vérificateur général du Canada sur les produits de santé naturels a révélé que 56 % des 75 produits homologués examinés sur les sites web canadiens contenaient des allégations non autorisées par Santé Canada, une liste incomplète des risques et d'autres informations trompeuses sur l'étiquette.

L'extension de la Loi de Vanessa (C-17) aux produits de santé naturels a incité des milliers de Canadiens à signer des pétitions en signe de protestation. Une pétition soumise au Parlement au début du mois a recueilli 14 952 signatures, dont 2595 en provenance de l'Alberta.

Le député d’Edmonton Mill Woods et chef adjoint du Parti conservateur du Canada, Tim Uppal, décrit les changements comme étant irréalistes et coûteux alors que les règlements existants sont déjà suffisants pour assurer la sécurité des Canadiens .

Mes collègues conservateurs et moi-même nous opposons à cet assaut contre l'industrie des produits de santé naturels , écrit Tim Uppal dans un courriel.

En fin de compte, ces politiques lourdes et injustes augmenteront le coût des PSN et de nombreux produits disparaîtront complètement des étagères canadiennes.

Selon la professeure agrégée à l'Université de Calgary, Lorian Hardcastle, spécialisée dans le droit et la politique de la santé, les organismes de réglementation ont historiquement du mal à déterminer le niveau de réglementation approprié. Les produits de santé naturels sont souvent perçus comme étant moins nocifs que les produits pharmaceutiques, et c'est effectivement souvent le cas.

Il n'est pas non plus évident que ces coûts seront aussi élevés que certains producteurs le suggèrent. C'est un argument très courant pour tenter de décourager le gouvernement de réglementer , souligne t-elle.

Avec les informations de Andrea Huncar