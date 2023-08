La survie de l’école d’immersion française de Trois-Pistoles compromise

Le faible nombre de familles d’accueil à avoir levé la main pour héberger des étudiants cet été menace la survie de l’école d’immersion française de Trois-Pistoles, qui souligne cette année son 90e anniversaire.

Avant la pandémie, l’école pouvait accueillir entre 200 et 250 personnes par session durant l’été. Cette année, un total de 160 étudiants pour les deux sessions d’immersion ont réussi à séjourner à Trois-Pistoles pour y apprendre le français.

Le recrutement des familles d’accueil tout au long de l’année a été ardu, témoigne la directrice, Kathy Asari. Une vingtaine de familles seulement s’est montrée intéressée à recevoir des étudiants, contrairement à une centaine avant la pandémie.

Faute de familles d’accueil intéressées, la directrice de l’école d’immersion française de Trois-Pistoles a dû refuser un nombre important d’étudiants sur la liste d’attente. Ce n’était pas une diminution de l’intérêt au niveau des étudiants, c’était plus notre capacité de les accueillir ici à cause des problèmes d’hébergement , se désole-t-elle.

La pandémie a fait mal, les habitudes ont changé et plusieurs familles plus âgées ont arrêté de prendre des étudiants pour diverses raisons , explique le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert.

L’école d’immersion française de Trois-Pistoles accueille des étudiants de l’Université Western de London, en Ontario, grâce notamment au programme Explore, qui permet à des jeunes et des adultes de partout au pays de participer à des séjours d’immersion dans le but d’apprendre une langue seconde.

Bonification du programme de bourses

En janvier dernier, des élus des Basques ont fait front commun pour demander au gouvernement fédéral de bonifier l’aide financière du programme Explore. Des pressions politiques ont été faites auprès du gouvernement fédéral pour bonifier l’enveloppe du programme Explore, mais nous avons reçu très peu d’écoute , accuse le maire.

Le budget actuel pour un étudiant à l’école d’immersion est de 3350 $ pour cinq semaines d’immersion, un montant qui a été bonifié cette année pour une première fois depuis 2018.

Mais les sommes octroyées sont encore jugées insuffisantes par la directrice en raison de l’inflation. Parfois les gens regardent le montant et disent : ''ah, mais avec 3000 $, pourquoi ce n’est pas assez par famille?'' Mais ce n’est pas seulement 3000 $ par famille , souligne-t-elle.

Selon la directrice, la somme ne permet plus de couvrir les frais de pension dans les familles d’accueil en plus d’assurer le salaire du personnel et les frais reliés aux activités. Et ça comprend le transport. Vous pouvez imaginer ce que ça donne avec le prix du carburant en ce moment pour amener les étudiants faire des excursions , relève Mme Asari. Ce n’est pas du tout adéquat parce que ça coûte très, très cher.

Pour assurer le bon fonctionnement de la plus vieille école d’immersion française du pays, au moins 150 étudiants par session sont nécessaires. On n’est pas capable d’assumer une autre année difficile , avertit Kathy Asari.

Le député bloquiste de la circonscription de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, ignore si le ministre des Langues officielles compte bonifier les sommes attachées au programme de bourses. Depuis le mois d’avril, le député fédéral demeure sans réponse quant aux modalités qui seront mises en place.

Il faut que le gouvernement fédéral entende raison. Il faut arrêter de laisser planer l’incertitude qui est au-dessus de la tête des dirigeants de l’école, parce que, actuellement, ils ne savent pas dans quelles conditions ils devront opérer l’an prochain , déplore-t-il.

Actuellement, c’est une possible lourde perte pour la ville de Trois-Pistoles, pour la région des Basques et pour toute la région du Bas-Saint-Laurent.

La Ville de Trois-Pistoles songe à différentes solutions pour assurer la survie de l’école d’immersion française. Un modèle hybride avec des chambres de type résidence est envisagé , mentionne M. Guilbert. On continue de chercher des solutions et d’améliorer le recrutement des familles.

L’école est bien sûr importante pour Trois-Pistoles grâce à sa notoriété et aux importantes retombées sociales et économiques, mais elle est aussi importante pour la promotion de la langue française au pays.