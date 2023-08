Little Nightmares 3 et d’autres nouveautés vidéoludiques dévoilées lors du Gamescom

En direct de Cologne en Allemagne, Geoff Keighley, le producteur et animateur des Game Awards, a lancé les festivités du Gamescom, le salon international consacré aux jeux vidéo. La cérémonie d’ouverture a été l’hôte de plusieurs nouveautés vidéoludiques. Voici les plus notables.

Little Nightmares III

Bandai Namco Entertainment a lancé le bal des nouveautés en annonçant un troisième opus à sa populaire série de jeux vidéo d’aventure et d’horreur Little Nightmares, lancée en 2017.

Les joueurs et les joueuses peuvent s’attendre à pouvoir jouer avec les deux personnages, au lieu d’un, et en mode coopératif en ligne.

Le studio n’a pas dévoilé de date de sortie pour le jeu, mais projette de le lancer en 2024.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed, la série de jeux qui a fait la renommée d’Ubisoft Montréal, s’apprête à sortir un nouveau titre : Mirage.

Ubisoft a dévoilé un nouvel aperçu immersif de la ville de Bagdad au 9e siècle, avec en trame de fond la voix de son personnage Basim.

Le jeu sera lancé le 5 octobre prochain, soit une semaine plus tôt que prévu.

Tekken 8

Le studio derrière la populaire série de jeux de combat Tekken s’apprête à sortir un 8e jeu. Lors du Gamescom, le directeur créatif de Bandai Namco Entertainment a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le titre, qui montre le nouveau mode solo, et un mode arcade.

La séance a également été l’occasion de dévoiler la date de sortie du titre, fixée au 26 janvier 2024.

Call of Duty: Modern Warfare III

Quelques jours après qu’Activision a annoncé le titre de son prochain Call of Duty, Modern Warfare III, le géant du jeu vidéo a profité du Gamescom pour montrer un long aperçu de la jouabilité de cette nouvelle version du jeu, qui paraîtra le 10 novembre 2023.

Sonic Superstars et Sonic Frontiers

Les nostalgiques ont de quoi se réjouir : Sega a dévoilé quelques nouveautés concernant son mythique personnage du hérisson bleu, Sonic, dont un nouvel aperçu de Sonic Superstars, un jeu multijoueur en 2D qui saura plaire aux adeptes de jouabilité rétro. La sortie est prévue le 17 octobre prochain.

Le géant a également annoncé une nouvelle mise à jour gratuite pour son jeu Sonic Frontiers, sorti en 2022, qui promet de nouveaux personnages jouables, plus de quêtes et une nouvelle histoire. Les joueurs et les joueuses peuvent s’attendre à recevoir la mise à jour, nommée The Final Horizon, le 28 septembre prochain.

