Le robot-tracteur mauricien bientôt à la rescousse des agriculteurs

Le développement du tracteur de ferme du futur à Trois-Rivières franchit une nouvelle étape. Le véhicule intelligent et électrique a pu se débrouiller de façon autonome dans des champs en culture et aller se recharger par ses propres moyens.

Cet été, les tests de programmation sur le terrain ont été concluants. En pleine corvée de sarclage au champ, la machine trouve son chemin vers la remorque qui contient le système lui permettant de recharger ses batteries.

Samuel Pittet, chef de projet Erion explique qu’il suffit de configurer dans la programmation, l’endroit où se trouve la remorque de recharge, en bordure du champ. On demande au robot de s'y rendre, il va s'y rendre et notre système de contrôle va dire à la remorque, le robot est à sa position de recharge, on peut démarrer la recharge.

Il faudra encore user de patience avant que ce robot ne se taille une place dans la panoplie des machineries agricoles. Les derniers essais ont tout de même établi qu'une fois qu'on lui a dit quoi faire dans un champ, il peut accomplir le travail sans l'aide de personne.

Il fonctionne tout seul. Il retourne en bout de champ. Il fait toutes les opérations par lui-même, monter l'outil, descendre l'outil et de façon très précise.

Le tracteur du futur est développé par le fabricant de bornes de recharge électrique Elmec de Shawinigan. Le propriétaire d’Elmec Inc, Jean-Marc Pittet est plutôt fier que ce projet soit développé par des cerveaux québécois. Ça a été fait par des Québécois de la région de la Mauricie. Ça se fait. C'est juste utiliser le phénomène au Québec de patenteux.

Ouvrir en mode plein écran Erion est un robot-tracteur conçu pour le désherbage. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La pénurie de main-d'œuvre, particulièrement en agriculture, est une opportunité pour le tracteur électrique aux yeux du concepteur. En raison de son faible coût en consommation énergétique, il en coûte 60 cents pour chaque heure d’utilisation.

Avec les informations de Louis Cloutier