Coups de feu sur une voiture : « Le manque d’égard à la vie humaine, ça me dégoûte »

Quatre suspects à bord d'un véhicule utilitaire sport (VUS) ont ouvert le feu à une dizaine de reprises sur la voiture d'un homme qu'ils ciblaient, lundi soir, alors qu'ils savaient que sa femme et ses trois jeunes enfants se trouvaient sur la banquette arrière.

Selon nos informations, les suspects auraient attendu plusieurs heures que l'homme qu'ils voulaient tuer par balle sorte de son domicile de la rue Desmarteau, dans le quartier Tétreaultville de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Vers 19 h 45, ils ont constaté que leur cible montait à bord de son véhicule. Dès que l'homme a quitté l'entrée du domicile familial, les suspects, à bord de leur VUS , ont accéléré avant d'ouvrir le feu sur la portière du conducteur, sans égard à la vie des trois enfants de 2, 6 et 13 ans.

Le mépris total et le manque d'égard à la vie humaine, ça me dégoûte , lance André Gélinas, ex-sergent au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), au sujet de la présence de ces enfants lorsque les coups de feu ont retenti.

Malheureusement, la fin justifie les moyens, et ça prime sur la vie humaine. En plus, ça s'est produit en début de soirée. Il n'y a pas plus de considération pour les personnes qui auraient pu se trouver autour dans le quartier résidentiel , ajoute le policier à la retraite.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers du SPVM recherchent les douilles laissées au sol, rue Desmarteau, par les tireurs qui ont ouvert le feu sur le véhicule familial d'un homme qu'ils devaient abattre. Photo : Radio-Canada / Photo: Alain Béland

L'aspect lucratif d'accepter des contrats pour tuer des gens prime sur la vie humaine, même celle des enfants. C'est déplorable.

Par miracle, personne n'a été touché à bord de la voiture familiale.

Publicité

Cet événement-là me rappelle le petit Daniel Desrochers, durant la guerre des motards. Les criminels avaient vu qu'il était à proximité et ils ont quand même fait exploser le Jeep qu'ils avaient bourré d'explosifs , souligne M. Gélinas.

Toujours selon nos renseignements, le père de famille, qui venait d'échapper miraculeusement à une tentative de meurtre, a ignoré la panique de ses enfants sur la banquette arrière. Au lieu d'avoir le réflexe de s'enfuir pour mettre sa famille en sécurité, il s'est engagé dans une poursuite à tombeau ouvert pour rattraper les suspects qui s'éloignaient.

Les deux véhicules se sont échangé des manœuvres pour provoquer une perte de maîtrise.

Pourchassés par la cible qu'ils avaient visiblement manquée, les suspects ont ouvert le feu à une deuxième reprise en sa direction, alors que la femme et les enfants étaient toujours à bord de la voiture familiale. Au moins une balle a atteint le véhicule.

Ouvrir en mode plein écran Cet événement de violence armée a suscité l'indignation de plusieurs policiers après que des suspects eurent ouvert le feu sans égard à la vie d'enfants innocents. Photo : Radio-Canada / Photo: Alain Béland

La course folle a pris fin dans une impasse du quartier Tétreaultville, à l'intersection des rues Paul-Pau et Robitaille.

Publicité

Les suspects, qui ont pris la fuite après avoir abandonné leur véhicule, sont toujours recherchés par le SPVM .

Des enquêteurs ont rencontré le père de famille qui s'est lancé à la poursuite de ses assaillants pour qu'il explique son geste.