Le chantier de la 3e Avenue avance plus vite que prévu

Les travaux au cœur du centre-ville de Val-d’Or pourraient se terminer trois semaines plus tôt que prévu.

Selon la mairesse Céline Brindamour, l’accès à la 3e Avenue pourrait être rouvert peu après la fête du Travail, si la météo collabore avec les entrepreneurs.

Si la température est clémente, on pourrait procéder à une première couche de pavage cette semaine, peut-être même deux, avance-t-elle. On est dans les dernières étapes, comme poser les lampadaires, finir le béton, poser les horodateurs et faire le marquage. Si on peut rouvrir trois semaines à l’avance, ça sera bon pour nos commerçants et nos citoyens.

La mairesse explique que la stratégie de ne pas rouvrir l’intersection de la 7e Rue par intermittence lors des travaux a eu un impact important.

C’était peut-être moins évident pour nos commerçants près de la 7e, mais ça a fait en sorte que le travail a pu se faire de façon continue, donc plus vite, précise-t-elle. La collaboration avec notre entrepreneur [Duroking] a été excellente. On a pu travailler ensemble à attacher toutes les ficelles.

Les travaux en 2023 concernaient les infrastructures souterraines et de surface sur la portion de la 3e Avenue comprise entre la 8e et la 7e Rue. Val-d’Or doit poursuivre avec la quatrième phase en 2024, jusqu’à la 6e Rue.