La plus grande serre de production de tomates des Prairies bientôt ouverte au Manitoba

À Dauphin, la toute première serre à grande échelle du Manitoba s’apprête à recevoir ses premiers plants de tomates.

La serre, située à environ 300 kilomètres de la capitale manitobaine, sera réservée à la production hydroponique de tomates sur vignes.

L’infrastructure d'environ 10 acres est la première phase d’un vaste projet de serriculture. La serre, un projet de 40 millions de dollars, produira pendant un peu plus de neuf mois par année, prévoit l’entreprise manitobaine Vermillion Growers.

Nous prenons une chose à laquelle les Manitobains sont très habitués, l'agriculture, et nous le faisons de manière plus efficace [...] pour créer un meilleur produit final , affirme Patrick Jolicoeur, président de Level Industries, l’entreprise qui a construit la serre et qui est partenaire de Vermillion Growers.

L’agriculture n’est pas chose nouvelle dans la province, contrairement à la production d’aliments en serre.

Le Manitoba est un chef de file de l’industrie canadienne des céréales et des oléagineux. La province est également productrice de fruits et légumes, majoritairement en champ.

En 2020, la production en tonne métrique de légumes en champs au Manitoba représentait 1,1 % de la production canadienne.

Pendant la saison froide cependant, la production végétale est considérablement moindre, explique Qiang Zhang, professeur en génie des biosystèmes à l’Université du Manitoba. En hiver, la plupart des légumes sont en fait transportés par camion de quelque part. Nous ne produisons pas de légumes en hiver.

Le Manitoba importe ses fruits et ses légumes principalement des États-Unis et du Mexique. En 2022, la province a importé du Mexique 117 millions $ en produits agroalimentaires, dont 5 millions $ en tomates seulement, soit un peu plus de 4 % de toutes ces importations.

L’industrie serricole manitobaine est relativement petite, estime Qiang Zhang. La plupart des serres sont utilisées à deux fins : pour les plantes à repiquer [...] et pour les fleurs.

La production de légumes en serre est presque inexistante dans la province, parce que le coût d'exploitation de la serre, le coût de l'énergie, est trop élevé , affirme le professeur, dont les recherches s'intéressent à l'amélioration de l'efficacité énergétique des serres.

Les avancées technologiques en matière d’isolation et d’éclairage pourraient toutefois ouvrir la voie à une industrie de la serriculture en climat froid dans les Prairies, selon lui.

Importer du savoir-faire et des technologies

À Dauphin, une ville de 10 000 habitants, l’immense serre contraste avec le paysage.

C'est grand pour nous, car nous ne sommes pas habitués aux serres. Mais dans l'industrie des serres, une serre de 30 acres, c’est assez petit , relativise Patrick Jolicoeur.

Pour Vermillion Growers, la serre représente le fruit de 6 ans de recherche et de développement.

Nous avons commencé nos recherches ici. Nous avons visité une petite serre au Manitoba, puis nous sommes allés à Leamington, en Ontario, pour y visiter les serres. Puis nous sommes allés aux Pays-Bas, le berceau de l'industrie , relate l’entrepreneur.

Ouvrir en mode plein écran D'après Patrick Jolicoeur, les Néerlandais sont les meneurs de l’industrie serricole. « La structure, le système de toiture et les systèmes internes, électriques, mécaniques et horticoles proviennent tous des Pays-Bas». Photo : Gracieuseté : Patrick Jolicoeur

D’après Patrick Jolicoeur, les technologies utilisées par Vermillion Growers ont été testées dans des conditions géographiques et climatiques similaires à celles de Dauphin. Il dit donc avoir bon espoir quant à la bonne réussite du projet.

Lorsque vous arrivez en voiture à Dauphin, sur le panneau de la ville, il est écrit "Bienvenue à Dauphin, la ville du soleil" , indique-t-il. La région était ainsi tout indiquée pour la construction d’une serre, croit-il.

Dauphin reçoit plus d'heures d'énergie solaire que la plupart des endroits au Manitoba en raison de sa situation géographique, ce qui en fait un endroit parfait pour une culture de tomates en serre , estime Patrick Jolicoeur.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Jolicoeur explique que Dauphin est dans une situation idéale pour la culture en serre. Photo : Gracieuseté : Patrick Jolicoeur

Des tomates du Manitoba pour les Prairies

Les premiers plants arriveront à la serre entre le 6 et le 8 septembre prochain. C’est un moment très excitant pour nous! se réjouit Patrick Jolicoeur.

Les fruits seront à maturité 10 semaines après leur arrivée dans la serre. Cinq fruits pourront être récoltés sur chaque vigne de manière hebdomadaire.

La récolte, destinée à la consommation fraîche, sera distribuée au Manitoba et en Saskatchewan par Red Sun Farms et vendue sous la bannière Loblaw. L’entreprise a comme objectif d’acheminer les tomates de la vigne à la table en 24 heures, explique Patrick Jolicoeur.

Ouvrir en mode plein écran Des lampes à vapeur de sodium à haute pression seront utilisées pour créer le spectre de couleurs nécessaire à la croissance des tomates. Photo : Gracieuseté : Patrick Jolicoeur

Il ajoute que l’entreprise travaille également avec le magasin d’alimentation local pour vendre directement aux résidents de Dauphin .

Vermillion Growers, qui emploie à temps plein 35 personnes à l’heure actuelle, prévoit déjà construire 70 acres de serre supplémentaires et cultiver d’autres légumes, comme des poivrons et des concombres. Ils estiment qu’au moins 210 employés à temps plein seront à ce moment nécessaires à l’opération.

Nous plantons aujourd’hui des graines chez des personnes qui cultivent des connaissances qui nous permettent de contribuer à la prochaine génération de serres , estime-t-il.

Pour sa part, le professeur Qiang Zhang a bon espoir pour le futur des serres.