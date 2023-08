Le laboratoire VIDO veut contrer des pandémies potentielles avec un vaccin universel

Afin de lutter contre de potentielles pandémies de coronavirus dans le futur, l’Organisation des Vaccins et les Maladies infectieuses (VIDO) travaille sur la création d'un nouveau vaccin universel.

Selon la directrice du développement des vaccins auprès du laboratoire situé à Saskatoon, Trina Racine, ce vaccin vise à protéger contre plusieurs types coronavirus, dont les pan-sarbecovirus .

La directrice du développement des vaccins de Vido-InterVac, Trina Racine, espère que ce nouveau vaccin protégera contre divers types de coronavirus.

Les pan-sarbecovirus sont une sous-famille dans la famille des coronavirus qui circulent chez les animaux et qui peuvent se transmettre chez l’humain.

Le but de ce vaccin est de protéger les personnes pas seulement contre le SRAS-CoV-2 et ces variants, mais aussi contre les autres virus dans la famille du coronavirus , affirme Trina Racine. Le but est aussi de protéger la population contre l'éventualité d’une autre pandémie de coronavirus.

Au cours des 20 dernières années, trois coronavirus pathogènes connus sont apparus chez les humains, selon VIDO.

Il s'agit de la SARS-CoV-1 qui avait touché la Ville de Toronto en 2003, le MERS-CoV de 2012 qui est aussi connu comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le SARS-CoV-2 de 2019 (COVID-19).

Tous ces virus ont un lien en commun: ils ont entraîné des maladies infectieuses et des taux de mortalité importants.

Le laboratoire VIDO indique qu'il est important de poursuivre la recherche sur des vaccins de protection contre les coronavirus actuels et futurs à cause de la fréquence de ces virus et leur impact sur la santé humaine.

À travers son nouveau vaccin, le laboratoire souhaite non seulement offrir une protection contre les pathogènes du virus qui existent déjà chez les humains, mais aussi contre ceux qu'on retrouve chez les animaux et qui peuvent potentiellement se propager parmi les humains.

Avec la panoplie de vaccin contre la COVID-19 autorisée sur le marché, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande plusieurs doses de rappel.

De son côté, VIDO indique qu'il n'a pas encore des données sur son nouveau vaccin pour se prononcer sur le nombre de doses qui sera nécessaire pour protéger la population contre les différents types de coronavirus.

Une nouveauté dans le domaine scientifique?

Ce n'est pas la première fois que des scientifiques tentent de créer un vaccin universel contre le coronavirus.

Le docteur et professeur de l'université de McGill ,Ciro Piccirillo, estime que le nouveau vaccin du centre VIDO-InterVac serait d'une grande utilité.

Ciro Piccirillo est co-responsable du pilier Immunologie et protection vaccinale chez CoVaRR-Net. Il occupe aussi les postes de professeur et de directeur de programme d’études supérieures à l'Université de McGill.

Il estime que ce type de vaccin serait d’une très grande utilité.

C’est le gros lot! C’est ce que tout le monde souhaite. Est-ce qu’on veut vraiment s'attarder à être des esclaves d'une vague après l'autre, à des fils d’attentes à n'en plus finir?

Selon lui un vaccin universel enlèverait toute une pression sur les gouvernements, ainsi que sur les services de santé publics.

Avec les informations de Zoé Clin