De réfugié à futur athlète olympique

Dalis Gures, originaire d’Éthiopie, est arrivé à Vancouver en 2016 avec sa mère et ses quatre frères et soeurs, après être passé par un camp de réfugiés au Kenya.

À l’école secondaire, Dalis Gures était souvent victime d’intimidation de la part d'élèves plus âgés que lui.

Un élève n’arrêtait pas de m’insulter en utilisant des paroles racistes et le mot en n. Un jour, j’en ai eu assez et j’ai perdu patience , raconte-t-il.

Les jeunes en sont venus aux mains. Les deux élèves impliqués dans la bataille ont été suspendus. Dalis Gures a effectué sa suspension à l’école.

Plus tard, un professeur d’éducation physique a suggéré à Dalis Gures d'essayer un programme gratuit de boxe pour les jeunes à l’organisation à but non lucratif Eastside Boxing Club.

L’adolescent avait déjà joué au soccer, mais n’avait jamais pensé à faire de la boxe.

C’est comme ça que j’ai commencé à faire de la boxe. J’ai trouvé une passion et une raison de me lever le matin. La boxe m’a aidé à reprendre ma vie en main et a complètement changé ma vie , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran La boxe a permis à Dalis Gures de reprendre sa vie en main après avoir été impliqué dans une bataille dans son école secondaire. Photo : (Maggie MacPherson/CBC)

Quatre ans seulement après avoir commencé la boxe, Dalis Gures, qui a maintenant 20 ans, est le meilleur boxeur de la catégorie poids plume en Colombie-Britannique.

Il a gagné trois fois les championnats provinciaux dans la catégorie des athlètes pesant entre 57 et 63,5 kilogrammes.

Depuis la dernière année, Dalis Gures voit grand. Il souhaite représenter le Canada aux Jeux olympiques. Il est arrivé deuxième au cours de la plus récente ronde de qualifications.

C’est mon rêve [d'aller aux Jeux olympiques] et je veux le réaliser.

Une ascension fulgurante

Tariq Abdulrahman, un de ses entraîneurs, a vu les premiers combats de boxe de Dalis Gures.

J’ai vu son premier combat. Il y avait quelque chose de spécial. Il se démarquait des autres , dit-il.

Après le combat, Tariq Abdulrahman et Dalis Gures se sont rencontrés et ils ont immédiatement ressenti qu'ils avaient des affinités, relate Tariq Abdulrahman, sur la philosophie de la boxe, mais aussi à cause de leurs similarités culturelles, étant tous les deux immigrants et musulmans.

Ouvrir en mode plein écran Tariq Abdulrahma, l'un des entraîneurs de Dalis Gures, est impressionné par l'ascension rapide de celui-ci, malgré un manque de financement pour l'entraînement. Photo : (Maggie MacPherson/CBC)

De voir son ascension, de son premier combat jusqu'à devenir champion provincial [...] et d’être classé un des meilleurs athlètes au Canada dans sa catégorie en une très courte période de temps, c’est vraiment incroyable. Bravo pour ses aptitudes naturelles, son enthousiasme et son amour du sport , dit Tariq Abdulrahman.

Selon Kraig Devlin, directeur de haute performance à Boxe Canada, Dalis Gures, qui est devenu citoyen canadien l’année dernière, a de bonnes chances de représenter son nouveau pays au niveau international.

C’est très réaliste, oui, s’il gagne les qualifications nationales en décembre à Montréal [...] il aurait la chance de représenter le Canada aux deux qualifications olympiques qui auront lieu au début 2024 , dit Kraig Devlin.

Dalis Gures s'entraîne actuellement avec Oneal Mendoza, l’entraîneur-chef et fondateur du club Mendoza Boxing. Ce dernier souligne le talent naturel et extrêmement athlétique avec un excellent QI de Dalis Gures.

Ouvrir en mode plein écran C'est au Eastside Boxing Club que Dalis Gures a appris à être patient, discipliné, et à être déterminé à s'entraîner et à vivre plus sainement. Photo : (Maggie MacPherson/CBC)

Oneal Mendoza et d'autres boxeurs sont en train d'organiser un événement de boxe pour aider Dalis Gures dans sa collecte de fonds, ce qui n’est pas inhabituel pour les champions émergents.

Ces athlètes et boxeurs sont partis de rien. Ils sont jeunes et ont vraiment besoin de beaucoup de conseils. L’argent est aussi quelque chose d’important [...] Alors nous essayons de les aider pour qu’ils puissent montrer tout leur potentiel , explique Oneal Mendoza.

Chaque défaite dans le ring de boxe aide Dalis Gures à apprendre la patience et la persistance. Des qualités dont il aura besoin alors qu’il se bat pour représenter le Canada au niveau international.

Aller aux Jeux olympiques et rendre mon pays fier, ce serait la plus grande réalisation de toute ma vie , dit Dalis Gures.

Avec les informations de David P. Ball