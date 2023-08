COVID-19 : des stratégies automnales de vaccination encore vagues dans les Maritimes

Eris, le plus récent sous-variant d'Omicron, est en circulation au pays depuis plusieurs mois. Les provinces maritimes s'attendent à une hausse des cas de COVID-19 en raison de son infectiosité. Même si leurs recommandations de vaccination pour l'automne tardent à venir, des résidents rencontrés comptent recevoir leur dose de rappel.

Toutes les provinces maritimes indiquent que le sous-variant Eris est arrivé sur leur territoire, mais encore à moindre échelle. En Nouvelle-Écosse, 13 cas ont été détecté entre le 20 juin et le 30 juillet, indique la santé publique néo-écossaise.

Quant au Nouveau-Brunswick, la souche EG.5.1 a été détectée dans la province en très petit nombre , selon le ministère de la Santé, qui n'a pas donné de chiffre exact.

Ce sous-variant d'Omicron, nommé EG.5 et mieux connu sous le nom d'Eris, semble plus infectieux, mais peu de preuves indiquent pour le moment qu'il cause des symptômes plus graves que ses prédécesseurs, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Au pays, ce sous-variant du coronavirus pourrait avoir causé 36 % des cas positifs à la COVID-19 décelés entre le 30 juillet et le 5 août dernier.

Même si la prévalence du sous-variant est encore faible, les Maritimes prévoient une possible hausse des cas dans les prochaines semaines.

C'est encore trop tôt pour déterminer l'impact potentiel du variant EG.5 à l'Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, d'après ce que l'on observe ailleurs dans le monde, il pourrait y avoir une augmentation des cas de COVID-19 cet automne , fait savoir la santé publique de l'Île-du-Prince-Édouard.

Nouvelle campagne de vaccination à l'automne

Dans des directives publiées en juillet, le Comité consultatif national de l'immunisation ( CCNI ) recommande une nouvelle dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 cet automne, s'il s'est écoulé au moins six mois depuis la dernière dose ou la dernière infection par le virus.

Il est possible qu'un nouveau vaccin contre la COVID-19 soit offert chaque année pour mieux protéger la population contre ses différents variants.

Les provinces maritimes reprennent ces lignes directrices, mais restent vagues sur les détails de cette prochaine campagne de vaccination.

Au Nouveau-Brunswick, par exemple la santé publique est en train de finaliser les plans pour les vaccins de la saison respiratoire d'automne, qui comprendront l'offre d'un vaccin contre la COVID-19 . Les provinces devraient annoncer plus d'informations dans les prochaines semaines.

Pas d'inquiétude dans la population

Parmi les personnes rencontrées mercredi à Dieppe, peu semblent se préoccuper de l'arrivée d'Eris en Atlantique.

Aurel Latulippe affirme que ses vaccins sont à jour.

Je sais qu'il y a un variant qui s'en vient. Ça ne m'inquiète pas. Je vais prendre le vaccin quand ça sera le temps , affirme Aurel Latulippe. On suit ça de proche , poursuit celui qui affirme être à jour dans ses vaccins.

Non, ça ne m'inquiète pas pour l'instant , indique Lucie Hébert. Mais elle va certainement se faire vacciner quand une nouvelle dose de rappel sera disponible.

Lucie Hébert indique qu'elle ira se faire vacciner cet automne si la santé publique le conseille.

Pour mes petits enfants entre autres, puis quand on a plus que 60 ans, c'est recommandé. On suit les directives de la science.

Louis Gautreau, 19 ans, quant à lui n'a pas entendu parler du nouveau variant.

Louis Gautreau ne se soucie plus vraiment de la COVID-19 mais il s'est fait vacciner.