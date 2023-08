L'entreprise autrichienne Therme ajuste le tir et propose des modifications à son projet de spa et parc aquatique à la Place de l'Ontario en réduisant la taille du complexe et en augmentant la quantité d'espace public.

Le promoteur européen a proposé sa nouvelle conception lors d'une conférence de presse mardi. Son projet aux abords du lac Ontario fait l'objet de critiques depuis plusieurs mois. Des fonctionnaires torontois ont d'ailleurs demandé une refonte du projet plus tôt cette année.

Le nouveau plan de l'entreprise prévoit 35 % plus d'espace public et un complexe au volume réduit, mais à la même superficie, soit environ 65 000 mètres carrés.

Les espaces publics sont plus près du sol, une stratégie pour les rendre plus accessibles, selon le promoteur.

Ouvrir en mode plein écran Les nouveaux plans du complexe aquatique de l'entreprise Therme à la Place de l'Ontario. Photo : Therme Canada

L’espace réservé au parc sera plus grand qu’actuellement. Le nouveau plan prévoit l’ajout d’environ 1,5 hectare de parc sur le toit, incluant des jardins et sentiers. Therme Canada propose également des vues améliorées de la Cinésphère et de la ville.

La hauteur du nouveau pavillon d'accueil est passée de 25 à 19 mètres afin d’offrir une sorte d'impression d'arrivée grandiose lorsque [les visiteurs] arrivent à la Place de l’Ontario depuis le boulevard Lakeshore , dit le promoteur.

Collaboration avec les Premières Nations

Therme indique aussi avoir travaillé avec la Première Nation des Mississaugas de Credit pour que le design honore le patrimoine et les Premières Nations. Le nouveau design comprend notamment des motifs fluviaux, qui représentent les rivières Credit et Humber ainsi que plusieurs espaces pour prendre des pauses.

Il offre un moment où les gens peuvent s'arrêter, des moments de célébration, mais nous guide également vers des vues sur les structures patrimoniales des parties du pavillon .

Therme rappelle également qu’elle réparera et améliorera le littoral pour le rendre résistant au changement climatique, protéger l'ouest de l'île des inondations et de l'érosion et améliorer les habitats naturels .