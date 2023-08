La clinique de médecine familiale Pierre-Bertrand s’agrandira dans le secteur Vanier

Le groupe de médecine familiale (GMF) Pierre-Bertrand, qui œuvre dans le secteur Vanier depuis une trentaine d’années, déménagera à l’été 2025. Il s’installera dans un nouveau complexe où l’offre médicale cohabitera avec le milieu de vie.

Le GMF Pierre-Bertrand regroupe déjà une vingtaine de médecins. En intégrant ses nouveaux locaux, il espère attirer une vingtaine de nouveaux médecins.

On est en pourparlers avec plusieurs médecins, autant médecins de famille que spécialistes. Il y en a qui sont [dejà] entrés chez nous. On espère en avoir d'autres d'ici à ce que la clinique ouvre dans un an et demi , explique le Dr Simon Plourde, directeur médical du GMF Pierre-Bertrand.

Il espère que les autorités médicales régionales vont nous appuyer dans notre recrutement .

La clinique Vasectomie Québec, où pratique aussi le Dr Plourde, déménagera également dans le nouveau complexe.

La nouvelle adresse de la clinique se trouvera au coin du boulevard Wilfrid-Hamel et du boulevard Père-Lelièvre, à l’emplacement de l'ancien restaurant Scores. Cela représente une distance d’environ 800 mètres par rapport à ses bureaux aujourd’hui situés devant le parc Victorin-Beaucage.

On va d'abord desservir la clientèle de Vanier [...]. On se veut d'abord comme une clinique de quartier , ajoute Dr Plourde.

Un complexe médical et résidentiel

Les locaux du GMF Pierre-Bertrand seront situés dans un nouveau complexe immobilier et médical baptisé Complexe Santé Rivière-Saint-Charles. Ce denier accueillera aussi un centre de physiothérapie, une clinique dentaire et un service d’audiologie.

Surtout, le projet permettra d’ajouter 197 unités de logement locatif dans le secteur, qui connaîtra une métamorphose importante avec le projet de revitalisation du centre commercial Fleur de Lys.

La construction de ce nouveau complexe représente des investissements de 75 millions $.

Les loyers mensuels du Complexe Santé Rivière-Saint-Charles devraient varier en 1000 $ pour un 3 et demi et 2000 $ pour les logements plus grands.