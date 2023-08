Lauryn Hill et les Fugees à Toronto en octobre 

La chanteuse américaine Lauryn Hill a annoncé mardi une tournée mondiale afin de célébrer le 25e anniversaire de son album The Miseducation of Lauryn Hill. Pour la portion nord-américaine de la tournée, qui comprend un concert à Toronto le 26 octobre, la chanteuse renouera avec le groupe Fugees, qui l’a fait connaître.

The Miseducation of Lauryn Hill est le seul album solo de Ms. Lauryn Hill, si l’on exclut l’album live MTV Unplugged No. 2.0.

Il est paru en 1998, deux ans après le succès phénoménal de l’album The Score, des Fugees, trio de hip-hop qu’elle formait avec Wyclef Jean et Pras Michel jusqu’à sa dissolution, en 1997.

Un album plusieurs fois auréolé aux prix Grammy

L’album de Lauryn Hill a connu un succès similaire à celui des Fugees, remportant cinq prix Grammy en 1999, dont celui du meilleur album de l’année, devant Madonna et son opus Ray of Light. Il met en vedette plusieurs grands noms de l’époque comme Carlos Santana, Mary J. Blige et D’Angelo.

The Miseducation of Lauryn Hill est une chanson d’amour pour mes parents, ma famille, mon peuple, mes ancêtres en musique et en culture, mes professeurs et professeures, mes amours et mon Créateur , a expliqué la chanteuse dans un communiqué.

J’ai écrit des chansons d’amour et des chansons de protestation sur des sujets et des intérêts qui m’inspiraient et me touchaient. J’étais persuadée que ce qui m’inspirait résonnerait auprès d'un public qui croyait que ce genre de chansons ne pouvaient exister que dans le passé.

Pras Michel en attente de sa peine pour une affaire de corruption

Les Fugees s’étaient réunis en 2021 pour une minitournée célébrant le 25e anniversaire de The Score, qui avait finalement été annulée après un seul concert en raison de la pandémie de COVID-19. Plus récemment, le trio a donné une prestation surprise au festival Roots Picnic, à Philadelphie, au mois de juin.

Le groupe se produira le 26 octobre au Scotiabank Arena, à Toronto. Il s’agit de la seule date canadienne annoncée. Les billets seront mis en vente vendredi à 10 h.

Pras Michel est en attente de sa peine après avoir été reconnu coupable en avril pour son rôle dans une campagne illégale d'influence menée par un financier malaisien au cœur d'un vaste scandale de corruption. Il fait face à une peine maximale de 20 ans de prison.

Lauryn Hill a de son côté passé trois mois en prison en 2013 pour avoir omis de payer environ 1 million de dollars en impôts sur une période de 10 ans.

