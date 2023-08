Des experts affirment qu’il faut mieux identifier les sources de microplastiques dans les Grands Lacs afin d’agir pour réduire leur présence.

De nouvelles études de l’Université de Toronto indiquent que le bassin des Grands Lacs est largement contaminé par des microplastiques avec des conséquences potentiellement dangereuses pour la faune aquatique.

Le président de la Commission mixte internationale, section canadienne, Pierre Béland, affirme qu’il n’est pas surpris des résultats de l’étude, car les chercheuses font partie d’un comité consultatif sur les Grands Lacs.

Il faut comprendre pourquoi il y a des échantillons qui dépassent les autres. Quels sont les mécanismes, les phénomènes qui permettent l’accumulation de certains plastiques nocifs dans certaines régions, dans certains éléments de la chaîne alimentaire? , affirme M. Béland.

Pierre Béland, président canadien de la Commission mixte internationale, qui gère les masses d'eau communes.

Celui-ci souligne que la commission mixte se penche sur ce dossier depuis plusieurs années.

Elle a recommandé aux gouvernements de mettre en place un plan binational avec des objectifs mesurables pour prévenir l’introduction de microplastiques et l’adoption de politiques qui visent à responsabiliser l’industrie qui produit ces plastiques.

Il faut attaquer ce problème-là à tous les niveaux et il faut le faire ensemble.

Le directeur général de l’Association internationale de recherche sur les Grands Lacs, Jérôme Marty, affirme également qu’il faut comprendre les sources des microplastiques pour pouvoir appliquer des mesures qui vont réduire la probabilité de se retrouver dans l’environnement .

Les sources sont les eaux de surface qui se retrouvent dans les Grands Lacs. Et on trouve les concentrations de microplastiques plus élevées dans les zones où il y a beaucoup d’humains, dans les zones urbaines , affirme Jérôme Marty.

Jérôme Marty, directeur général de l'Association internationale de recherche sur les Grands Lacs.

Les systèmes de traitement des eaux sont des sources de microplastiques importantes qu’il faudra dans le futur modifier, et trouver des solutions qui ne sont pas faciles , ajoute-t-il, en soulignant qu’il faudra également améliorer les systèmes de gestion des déchets.

Les experts se disent d’accord avec la recommandation de l’étude pour que le Canada et les États-Unis agissent rapidement, notamment en modifiant l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, pour faire en sorte que les plastiques soient considérés comme produit chimique d’intérêt.

Ça va être une voie pour obtenir le financement et l’assentiment et la participation intense des deux gouvernements fédéraux et leurs divers organes. C’est une chose qu’il faut faire , affirme M. Béland.

Ce serait effectivement dans le bon sens. Ça va vraiment identifier les microplastiques comme un problème et ça va ensuite permettre à d’autres politiques d’être développées , déclare M. Marty.

Avec les informations de Chris St-Pierre