Des services aux toxicomanes et aux sans-abri à Moncton, au Nouveau-Brunswick, sont perturbés par certaines difficultés que leurs dirigeants tentent de résoudre.

Le centre de désintoxication pour patients hospitalisés du Réseau de santé Horizon est fermé temporairement depuis le 3 juillet en raison de la pénurie de personnel infirmier. Aucune date de réouverture n’est confirmée pour le moment.

Horizon demeure déterminé à y offrir des soins de qualité et en temps opportun, assure la directrice régionale des services de traitement des dépendances et de santé mentale, Rachel Boehm. Entre-temps, ajoute-t-elle, les cas urgents sont redirigés vers des établissements du même genre à Saint-Jean, Fredericton et Miramichi.

Ouvrir en mode plein écran Le centre de traitement des dépendances de Moncton est temporairement fermé parce qu'il manque de personnel infirmier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Certains clients de l’organisme communautaire Ensemble Moncton n’ont plus d’endroit où surmonter leur dépendance, selon la directrice Debby Warren.

Je ne dirais pas qu'ils ont perdu espoir, je dirais qu'ils ont renoncé. Beaucoup d'entre eux ont renoncé. Vous ne pouvez faire une demande qu'un certain nombre de fois et renoncer à en faire d’autres si vous êtes refusés si souvent , explique Mme Warren.

Une employée à temps partiel d’Ensemble Moncton, Keisha Daley, tente de surmonter sa propre dépendance.

Vous voyez comment les autres se droguent et vous ne voulez plus être comme ça , dit-elle à propos de sa décision d'essayer de s’en sortir.

Ouvrir en mode plein écran Il est très difficile de surmonter une dépendance à la drogue, explique Keisha Daley, employée de l'organisme Ensemble Moncton. Photo : Radio-Canada / Alexandre Silberman

C'est très difficile d'essayer de s’en sortir. On finit par y retomber chaque fois parce qu’on en est entouré , ajoute Mme Daley.

Publicité

Une solution cet automne?

Le conseiller municipal Charles Léger entend aussi parler des difficultés entraînées par la fermeture temporaire du centre de désintoxication.

C’est une préoccupation pour le conseil, une préoccupation pour la Ville de Moncton, pour le Grand Moncton parce qu’il faut avoir accès au service , souligne Charles Léger au cours d’une entrevue à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Itinérance et dépendance : la clinique Salvus a besoin de nouveaux locaux.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.La matinale. Itinérance et dépendance : la clinique Salvus a besoin de nouveaux locaux ÉMISSION ICI PREMIÈRE La matinale Écouter l’audio (Itinérance et dépendance : la clinique Salvus a besoin de nouveaux locaux. 7 minutes 23 secondes) Durée de 7 minutes 23 secondes 7:23

Charles Léger dit avoir appris que le gouvernement provincial attend un plan cet automne. Donc, nous espérons qu’on pourra améliorer les services, ce qui comprend beaucoup d’enjeux avec les gens qui sont sans abri, les gens qui ont [une toxicomanie].

Une clinique à la recherche d’un nouveau toit

La clinique sans but lucratif Salvus, qui prodigue des soins aux sans-abri, est expulsée de ses locaux au centre-ville de Moncton. Elle a appris l’hiver dernier qu’elle doit déménager d’ici le 30 septembre.

Salvus emploie 24 personnes et dessert quelque 3400 patients par année.

La directrice, Melissa Baxter, a bien du mal à trouver un nouveau toit au centre-ville qui répond aux besoins de la clinique. Plusieurs propriétaires ont annulé notre visite de locaux pour une raison ou une autre. C’est décevant et c’est frustrant , déplore-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le personnel de la clinique Salvus ne sait pas à quoi s'attendre pour l'avenir de l'établissement. Ci-dessus : l'employé Andrew Raven, la directrice Melissa Baxter et l'infirmière Ami Ashe. Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Les dirigeants de la clinique en ont parlé au conseil municipal lundi soir.

Je pense que la clinique Salvus, il y a eu beaucoup d’activités où ils sont maintenant et ç’a causé certaines pressions. Je pense qu’avec ça il y a peut-être une inquiétude de la part des gens qui peuvent lui louer des espaces , soupçonne Charles Léger.

Les services du personnel de la clinique ont une grande importance pour la communauté, souligne M. Léger, ne serait-ce que parce qu’ils font en sorte que ces milliers de patients ne se présentent pas aux urgences.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Charles Léger demeure optimiste malgré les difficultés du centre de traitement des dépendances et de la clinique Salvus. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Les pompiers de Moncton interviennent de quatre à cinq fois par jour pour des incidents liés à la consommation d'opioïdes, selon leur chef, Conrad Landry. Ce dernier estime que le nombre de signalements de surdoses a augmenté de 40 % en trois ans.

D’après des reportages d’Alexandre Silberman, de Maeve McFadden et de l'émission La matinale