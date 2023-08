Un déficit anticipé de 30 000 $ dans le budget de raccompagnement du midi a convaincu le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire d’abandonner certains services. « Quelques centaines d’élèves » sont touchés par cette décision, selon la directrice du CSS , Nadine Desrosiers.

L'école secondaire Serge-Bouchard et la polyvalente des Baies de Baie-Comeau, la polyvalente des Rivières de Forestville ainsi que l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie de Colombier en ont fait l’annonce aux parents d’élèves mercredi dernier.

Ça fait déjà plusieurs années que le transport du midi est déficitaire. Il y a deux ans, on a revu à la hausse les factures données aux parents, mais ce n'était pas suffisant , a-t-elle expliqué en entrevue à Bonjour la Côte.

Faible achalandage

Contrairement aux transports scolaires du matin et du soir, celui du midi n’est pas financé par le ministère de l’Éducation. Les frais sont plutôt assumés par les parents qui y inscrivent leur enfant.

Le faible nombre d’élèves qui recourent régulièrement à ce service sur l’ensemble du territoire du CSS ne justifie pas une nouvelle hausse de facture, selon Nadine Desrosiers.

Nadine Desrosiers estime que la coupure de service est la décision qui aurait le moins d'impacts pour les parents. (Photo d'archives)

Selon elle, des autobus étaient parfois nolisés pour cinq ou six élèves . La directrice du CSS ajoute que la tendance est à l’abandon de ce type de transport dans les autres régions du Québec.

À savoir si ce service pourrait être définitivement abandonné dans les prochaines années, Nadine Desrosiers affirme ne pas le souhaiter , ajoutant du même souffle que c’est un point qui est soulevé lors des négociations avec les transporteurs.

Nous, ce qu’on souhaite, c’est de garder [la facture] la plus basse possible, le plus longtemps possible , insiste-t-elle.

Les élèves du secondaire ont moins tendance à utiliser le transport du midi, observe Nadine Desrosiers. (Photo d'archives)

Des impacts marginaux

Nadine Desrosiers reconnaît que des parents sont insatisfaits de cette décision.

C'est sûr qu'un changement, c'est toujours dérangeant, mais je pense que les gens comprennent qu’on était rendu là. La facture du transport, [qui s’ajoute aux autres] factures scolaires, ça fait beaucoup de sous pour les parents , nuance-t-elle.