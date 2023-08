Un cas de maladie de Lyme confirmé chez un humain à Sudbury

Santé publique Sudbury et districts ( SPSD ) rapporte avoir confirmé un cas de maladie de Lyme chez un humain dans son territoire.

Dans un communiqué publié lundi, SPSD a révélé avoir reçu des résultats de laboratoire confirmant ce cas.

Les cas de maladie de Lyme contractés dans la région sont rares, mais l’unité de santé publique demande à la population d’être prudents à l’extérieur.

Il y a lieu de vérifier la présence de tiques immédiatement après des activités comme le jardinage ou la randonnée pédestre. C’est l’un des moyens les plus simples de vous protéger contre la maladie de Lyme , a déclaré dans un communiqué Ashley DeRocchis, agente de soutien environnemental pour Santé publique Sudbury et districts.

La maladie de Lyme est souvent transmise par les tiques du cerf, aussi appelées tiques à pattes noires, qui peuvent être porteuses de l’infection bactérienne.

Ces tiques ont déjà été détectées dans les districts de Sudbury et Manitoulin, mais sont plus souvent trouvées dans les régions rurales au nord des lacs Érié, Ontario et Supérieur ainsi qu’aux abords du fleuve Saint-Laurent et dans la région de Rainy River, dans le Nord-Ouest ontarien.

Ces tiques ne sautent pas et ne volent pas; elles attendent plutôt sur des herbes et des buissons jusqu’à ce qu’un animal ou un humain passe à proximité.

De plus, elles varient en taille et en couleur, ce qui complique leur détection, du moins jusqu’à ce qu’elles deviennent engorgées de sang.

Les choses à savoir sur la saison des tiques en Ontario.

Pour éviter les morsures de tiques, Santé publique Sudbury et districts recommande les mesures de prévention suivantes :

Évitez de marcher dans l’herbe haute.

Assurez-vous que les terrains sont exempts de débris et ne sont pas envahis de végétation, d’herbe, de buissons et d’arbres.

Gardez les piles de bois et les mangeoires d’oiseaux à l’écart des résidences.

Portez une chemise claire à manches longues, un pantalon et des chaussures fermées.

Utilisez des insectifuges approuvés par Santé Canada et suivez les recommandations concernant l’application qui figurent sur l’emballage.

Vérifiez la présence de tiques.

Prenez une douche après les activités de plein air afin de mieux éliminer les tiques non encore fixées à la peau.

Si une tique est trouvée attachée à un individu :

Utilisez une pince à épiler à extrémité fine pour la saisir près de la peau et tirez doucement en ligne droite.

Lavez la zone au savon et à l’eau.

Placez la tique dans un contenant sec et apportez celle-ci à votre bureau de santé pour qu’il l’envoie aux fins d’identification et de dépistage de la maladie de Lyme.

Effectuez un suivi auprès de votre fournisseur de soins de santé afin de déterminer s’il vous faut un traitement, en particulier si la tique est demeurée fixée à votre peau pendant plus de 24 heures; la maladie de Lyme se traite au moyen d’antibiotiques.

Non traitée, la maladie de Lyme peut entraîner de graves complications d’ordre cardiaque, articulaire ou nerveux.

Lors d’une morsure de tique, les symptômes de la maladie de Lyme peuvent inclure une éruption cutanée en forme de cible autour de la morsure, mais aussi de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et aux articulations, de la fatigue, de la raideur au cou, et une inflammation des glandes.

La santé publique demande à ceux qui auraient des inquiétudes face aux tiques et à la maladie de Lyme de contacter Santé publique Sudbury et districts au 705-522-9200, poste 464 ou de visiter www.phsd.ca