Elon Musk teste la suppression de titres d’articles sur X

Les salles de nouvelles ne sont pas au bout de leurs peines avec les réseaux sociaux : un test en cours sur X (ex-Twitter) supprime les titres des articles de presse partagés sur la plateforme.

Autrement dit, les internautes ne verront apparaître sur X qu’une photo cliquable, au lieu de la carte habituelle composée d’une image, d’un titre et d’un résumé de l’article sur les liens de nouvelles.

La personne responsable de publier les articles sur les réseaux sociaux pourra toujours ajouter une description textuelle dans la publication, mais ce sera aux dépens de la limite de caractères imposée par X.

Elon Musk a confirmé dans une publication sur X mener un test, mais n’a pas dévoilé de calendrier de déploiement. Il s’est contenté de déclarer que ce nouvel affichage vise à améliorer l’esthétique du fil d’actualité de son réseau social.

D’après Fortune, qui a parlé à des sources proches du dossier, Elon Musk croit que ce changement pourrait aider à freiner les appâts à clics (clickbait). Cela permettrait aussi de réduire la taille que prennent les articles de nouvelles dans le fil d’actualité de Twitter, et donc, d’en montrer davantage.

Le milliardaire a récemment invité les journalistes à se rendre sur X afin d’y publier leurs articles en échange de rémunération par le biais du modèle de partage de revenus publicitaires de X. Pour en bénéficier, un abonnement au service payant X Premium (ex-Twitter Blue) est nécessaire.

Rappelons qu’il y a quelques jours, X a ralenti sur sa plateforme l’accès à des sites concurrents (Instagram, Facebook, Bluesky, etc.) et certains organes de presse, dont le New York Times et Reuters.

Selon des données publiées en septembre 2022 par Twitter (Nouvelle fenêtre), environ 75 % des personnes qui se connectent à ce réseau social le font pour suivre l'actualité, la politique et les événements en cours. Et 83 % des utilisateurs et utilisatrices de la plateforme publient sur l'actualité.

Avec les informations de Mashable, TechRadar et The Verge