Un nouveau centre de loisirs à Saint-Antonin en 2024?

Saint-Antonin lancera un appel d'offres d'ici la fin de l'année 2023 pour la construction de son nouveau centre des loisirs et de sa patinoire extérieure couverte.

Lors de la séance du conseil d'août, les élus ont confirmé par résolution leur intention d'emprunter 7,4 millions de dollars pour ce projet. Même s'il ne tient rien pour acquis, le maire Michel Nadeau croit que ses concitoyens sont favorables au projet et que le règlement d'emprunt sera approuvé au cours des prochaines semaines.

Ouvrir en mode plein écran Vue de face du projet de centre sportif de Saint-Antonin, tel que présenté à la population le 12 février 2020. Photo : Municipalité de Saint-Antonin / atelier5

L'appel d'offres permettra aux élus de connaître les coûts réels de leur projet. Depuis que l'idée à été lancée il y a trois ans, le coût du projet a doublé. Selon Michel Nadeau, plus on attendra pour lancer le chantier, plus les coûts seront élevés.

Nos infrastructures en loisirs sont désuètes. Nous devons réaliser ce projet!

Si les soumissions respectent l'évaluation de la municipalité, les travaux pourraient débuter dans un an. Le maire de Saint-Antonin espère que sa nouvelle patinoire couverte pourra accueillir les premiers patineurs en décembre 2024.

À la fin du mois de juin, les élus ont eu la confirmation que Québec avait bonifié de 778 165 $ la subvention déjà accordée pour le projet. La Ville compte maintenant sur une aide financière de 3 372 049 $ du gouvernement provincial. Au cours des prochains mois, Saint-Antonin tentera de voir si d'autres sommes peuvent être obtenues via d'autres programmes gouvernementaux.