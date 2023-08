Alors que les tests positifs de COVID-19 et les hospitalisations sont en hausse dans tout le pays, l'Agence de la santé publique du Canada s’attend à une augmentation des cas cet automne.

En ce moment, les hôpitaux ne débordent pas de patients, mais les cas ont quand même augmenté depuis les dernières semaines et on s’attend à une plus grande augmentation en automne , dit le Dr Isaac Bogoch, médecin spécialiste des maladies infectieuses et membre du groupe de travail sur le vaccin contre la COVID-19 de l'Ontario.

Il note qu'une hausse des cas est attendue chaque année après l’été ainsi qu’une augmentation des hospitalisations.

L’Ontario et le Canada s'apprêtent à lancer des doses de rappel du vaccin contre la COVID-19, mais ne sont seront probablement pas disponibles avant plusieurs semaines.

Bien qu’une grande partie de la population s’est fait vacciner à maintes reprises, le Dr Isaac Bogoch souligne l’importance de maintenir les vaccins au fil des mois, surtout pour les personnes âgées ou celles à un risque accru de maladie grave.

Le Dr Albiruni Razak abonde dans le même sens.

Il dit que l’augmentation des cas est inévitable en raison des conditions environnementales qui obligent des gens à demeurer à l’intérieur. De plus, plus de six mois se sont écoulés depuis la dernière grande vague de vaccination.

Nous devrions être conscients de l’augmentation. C’est prévu , a-t-il dit.

Des sous-variants en abondance

Ouvrir en mode plein écran Des sous-variants d'Omicron se multiplient au Canada et partout au monde. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / CIPhotos

Comparé aux années précédentes, le Dr Albiruni Razak remarque une augmentation particulière du nombre de sous-variants à l’échelle mondiale.

Il y a une super variance absolue qui déferle en ce moment dans le monde entier et ici au Canada et en Ontario. Tous les sous-variants sont en grande partie des sous-variants de l’Omicron.

Les sous-variants les plus perturbateurs en ce moment sont le EG.5 et le FL.1.5.1, d’après le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Les autorités ont également suivi une nouvelle souche du virus, appelée BA.2.86, qui a subi une mutation importante.

Ce n’est pas surprenant. La bonne nouvelle est que la nouvelle version du vaccin développée cette année semble cibler tous les sous-variants de l’Omicron , lance-t-il.

Le Dr Albiruni Razak encourage ainsi les personnes vulnérables à se faire vacciner. Il s'attend également à ce que les autorités de la santé publique recommandent le port du masque dans les lieux bondés l'hiver prochain.

Pour les personnes non vulnérables, ceux-ci devront décider s’ils préfèrent ne pas se faire vacciner au risque de tomber malade. C’est un choix individuel , a-t-il dit.

