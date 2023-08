Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue fait le plein de médecins

Cinq nouveaux médecins ont amorcé leur pratique, cet été, en Abitibi-Témiscamingue.

Les médecins de famille et spécialistes se sont installés dans la région après avoir été recrutés par le Centre intégré et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Or, le recrutement demeure un défi de taille pour la région.

Le directeur de la Direction des services professionnels, de l’enseignement universitaire et de la pertinence clinique, le docteur François Aumond explique pourquoi le recrutement est complexe, mais pas impossible.

C’est difficile de les recruter parce que l’Abitibi-Témiscamingue n'est pas la destination vacances première, selon le docteur Aumond. Il y a réellement des médecins qui ne connaissent pas la région. Alors on fait des démarches, on va dans des salons (de l’emploi) et on répond aux demandes de visites des médecins résidents. Il y a aussi des enjeux des places en garderies, ça peut devenir difficile pour les garder. Mais on a une bonne entente entre les hôpitaux.

Au total, 185 omnipraticiens sont en fonction en Abitibi-Témiscamingue.

Au niveau des médecins spécialistes, il reste quelques postes à combler, précise François Aumond.

On en a près de deux cents, mais du côté de la psychiatrie, certains postes ne sont pas comblés, explique-t-il. Même chose en ergologie. Deux oncologues restent à combler aussi. Maintenant pour les bonnes nouvelles, on avait des difficultés en radiologie, mais on a des radiologistes qui vont arriver dans la prochaine année pour compléter notre effectif.

Les médecins parrainés par le CISSS-AT s'engagent à pratiquer dans la région pour une durée de trois à cinq ans.