Une personne dans un état critique à la suite d’une explosion à Prince George

Une personne blessée est dans un état critique à la suite d’une explosion et d’un incendie qui ont détruit un immeuble du centre-ville de Prince George, dans le centre de la Colombie-Britannique.

Selon la caporale Jennifer Cooper de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Prince George, deux autres blessés sont maintenant dans un état stable.

Une explosion de grande ampleur , selon la GRC , a eu lieu peu avant 7 h, mardi, à l’angle de la rue Dominion et de la 4e Avenue. L’immeuble abritant un restaurant était inoccupé depuis une dizaine d’années.

Plus tôt mardi, le caporal Alex Bérubé, porte-parole de la GRC en Colombie-Britannique, a indiqué qu’« il est fort possible que les personnes qui ont été blessées aient pu être en train de marcher autour de cet édifice ».

Ce que nous faisons en ce moment, c'est de nous assurer qu'il n'y a pas de victimes. Pour l'instant, nous n'avons aucune information sur la présence de quelqu'un à l'intérieur , a précisé le chef des pompiers de Prince George, Clayton Sheen, en après-midi.

Ouvrir en mode plein écran Des flammes ravagent des structures au centre-ville de Prince George. Photo : Fournie par Shane Trobacher

Une cause suspecte

On ne sait pas encore ce qui a provoqué l'explosion, car il n'a pas été possible de pénétrer dans le bâtiment pour déterminer ce qui s'y passait avant l'explosion , a ajouté Clayton Sheen.

La GRC considère actuellement l'incendie comme suspect, a indiqué Jennifer Cooper. « Nous resterons donc sur les lieux pendant une période prolongée [...] jusqu'à ce que les enquêteurs puissent intervenir en toute sécurité », a-t-elle ajouté.

La GRC a lancé un appel afin de recueillir des images de caméras de surveillance, de caméra de tableau de bord ou de tout autre enregistrement qui pourrait fournir aux enquêteurs des indices afin de savoir si des personnes se trouvaient dans le bâtiment ou s'en seraient enfuies.

0:28 L'explosion a fait des dégats importants dans le centre-ville de Prince George. Photo : fournie par un témoin

Des dommages collatéraux

D'autres bâtiments autour de l'édifice ont subi des dommages collatéraux, comme des vitres fracassées , a indiqué Alex Bérubé.

Publicité

L’extérieur de l’édifice Wood Innovation and Design Centre de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique, situé juste à côté de l’explosion, a aussi subi des dommages.

Clayton Sheen a précisé que l'électricité et le gaz ont dû être coupés avant que les pompiers ne puissent intervenir. Nous avons dû faire face immédiatement à plusieurs risques et nous commençons à présent à nettoyer et à ramasser les débris , a-t-il dit, ajoutant qu’il reste encore quelques points chauds à éteindre.

Un périmètre de sécurité a été érigé à la suite de l’explosion. La caporale Jennifer Cooper a indiqué que la 5e Avenue devrait rouvrir d’ici la fin de la journée. Toutefois, la 4e Avenue entre les rues Dominion et George devrait rester fermée pour encore quelques jours.

0:37 Explosion au centre-ville de Prince George, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Andrew Kurjata

Des secousses sur plusieurs kilomètres

L'explosion a d'abord été signalée dans le secteur par des témoins qui ont dit avoir senti des secousses dans des maisons situées jusqu’à cinq kilomètres du lieu de l'incendie.

Dwayne Bolton habite à environ trois rues du lieu de l’explosion. Nos fenêtres ont tremblé , raconte-t-il, visiblement ébranlé. J’ai cru qu’une voiture avait frappé notre immeuble, puis je suis sorti et j’ai vu la fumée. C’est fou ce qui s’est passé.

Ouvrir en mode plein écran L'explosion a été ressentie dans le secteur par de nombreux témoins. Photo : Radio-Canada

Même si elle réside en banlieue, à plus de 10 minutes en voiture du centre-ville, Zoé Meletis a été réveillée par le bruit de l’explosion.

Ça a secoué notre maison. Je suis sortie pour voir si quelque chose était tombé sur notre toit.

En réponse à l’événement, le premier ministre de la province, David Eby, a remercié les premiers répondants et les travailleurs de la santé.