Trois blessés, dont un gravement, dans une explosion au centre-ville de Prince George

Une explosion et un incendie ont détruit un immeuble du centre-ville de Prince George, dans le centre de la Colombie-Britannique.

L'explosion de grande ampleur , selon le caporal Alex Bérubé, porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique, a eu lieu peu avant 7 h. L’immeuble abrite un restaurant inoccupé depuis une dizaine d’années et est situé près de l’angle de la rue Dominion et de la quatrième avenue, à proximité de l’édifice Wood Innovation and Design Centre.

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital, dont une a subi des blessures graves, a précisé Alex Bérubé.

D'autres bâtiments autour de l'édifice ont subi des dommages collatéraux, comme des vitres fracassées. Il est fort possible que les personnes qui ont été blessées auraient pu être en train de marcher autour de cet édifice , a indiqué Alex Bérubé.

Des flammes ravagent des structures au centre-ville de Prince George. Photo : Fournie par Shane Trobacher

Une conduite de gaz qui complique l’intervention

Vers midi mardi, l’incendie brûlait toujours, notamment en raison d’une conduite de gaz naturel qui complique les efforts des pompiers sur place, selon la GRC . Des travailleurs du service de gaz naturel sont sur les lieux afin d'étancher une fuite.

Par contre, c'est un feu qui est contrôlé et il n’y a pas de danger qu’il se répande , a ajouté Alex Bérubé.

La rue Dominion est fermée entre la 3e Avenue et la 5e Avenue jusqu'à Queensway en raison de l'incendie qui continue de brûler dans le centre-ville de Prince George. Photo : Radio-Canada

Un périmètre de sécurité a été érigé et la GRC demande aux résidents de ne pas s'approcher du secteur afin de laisser les premiers répondants travailler en toute sécurité. Le périmètre devrait demeurer en place pour encore plusieurs heures, selon Alex Bérubé.

La GRC précise que l'électricité a été coupée dans le secteur et qu'elle le restera pour une durée indéterminée.

Des images du public demandées

La cause exacte de l'explosion fait l'objet d'une enquête par le service d'incendie et les policiers, selon Alex Bérubé.

Les autorités demandent aux personnes qui ont des images de l’incident, au moment de l’explosion ou juste après, de communiquer avec la

de Prince George. Ces gens pourraient avoir des détails cruciaux aussi par rapport à l’enquête policière qui a lieu , a indiqué Alex Bérubé.

Explosion au centre-ville de Prince George, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Andrew Kurjata

Des secousses sur plusieurs kilomètres

L'explosion a d'abord été signalée dans le secteur par des témoins qui ont dit avoir senti des secousses dans des maisons situées jusqu’à cinq kilomètres du lieu de l'incendie.

Dwayne Bolton habite à environ trois rues du lieu de l’explosion. Nos fenêtres ont tremblé , raconte-t-il, visiblement ébranlé. J’ai cru qu’une voiture avait heurté notre immeuble, puis je suis sorti et j’ai vu la fumée. C’est fou, ce qui s’est passé.

L'explosion a été ressentie dans le secteur par de nombreux témoins. Photo : Radio-Canada

Même si elle réside en banlieue, à plus de 10 minutes en voiture du centre-ville, Zoé Meletis a été réveillée par le bruit de l’explosion.

Ça a secoué notre maison. Je suis sortie pour voir si quelque chose était tombé sur notre toit.

En réponse à l’événement, le premier ministre de la province, David Eby, a remercié les premiers répondants et les travailleurs de la santé.