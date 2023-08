Bâtiments commerciaux inexploités à Rimouski : la Ville amende son projet de règlement

Le conseil municipal de Rimouski a modifié son projet de règlement qui imposerait une taxe foncière sur les bâtiments commerciaux inexploités du centre-ville élargi.

L'objectif de ce règlement est d'inciter la revitalisation et le développement économique du centre-ville de Rimouski en favorisant la remise en activité de certains bâtiments.

Le périmètre touché par cette règlementation s'étendrait de la rue Sirois, à l'ouest, à la rue Talbot, à l'est. Du sud au nord, il toucherait de la 2e rue Est au boulevard René-Lepage.

Ouvrir en mode plein écran Le centre-ville élargi a été défini par la Ville comme s'étendant de la rue Sirois, à l'ouest, à la rue Talbot, à l'est. Et, de la 2erueEst, au sud, au boulevard René-Lepage, au nord. Photo : Ville de Rimouski

En tout, cinq amendements ont été apportés au projet de règlement initialement présenté le 19 juin.

Publicité

Par exemple, le règlement s'appliquera désormais aux bâtiments commerciaux dont plus de 60 % de la superficie est inexploitée. La précédente version du projet de règlement établissait cette proportion à 50 %.

Une exonération de 24 mois a aussi été ajoutée en cas de cession du droit de propriété du bâtiment.

Une exemption de 12 mois sera aussi possible dans le cas où le propriétaire déposerait une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) à la Ville.

On exclut les bâtiments industriels. C'est que si un bâtiment commercial n'est plus exploité, on désire donner un incitatif pour le convertir en résidentiel. Un bâtiment industriel est beaucoup plus difficile à convertir.

On ne voulait pas pénaliser les bâtiments industriels qui se retrouvent de toute façon, généralement, dans le parc industriel , poursuit Guy Caron. Le règlement ne s'appliquera pas non plus aux bâtiments de type institutionnel ou communautaire.

Publicité

Il affirme que ces amendements ont été ajoutés après une rencontre tenue entre la Ville et des commerçants qui se questionnaient sur la première version du projet de règlement.

Le conseil municipal avait d'ailleurs choisi de repousser l'adoption de ce règlement, prévue pour le 4 juillet, à une date ultérieure pour permettre la tenue de cette rencontre.

Le projet de règlement devrait être adopté lors d'une prochaine séance publique du conseil municipal.

Accueil tiède de la part de la Chambre de commerce

Le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Jean-Nicolas Marchand, indique que ses membres ne croient pas que cette initiative de la Ville de taxer les propriétaires de bâtiments commerciaux inexploités est une bonne façon de stimuler le développement économique de Rimouski.

À la base, on ne croit que de taxer un immeuble, un propriétaire, va obligatoirement le stimuler.

Ceci dit, on comprend les objectifs du règlement avec certains immeubles qui sont problématiques. Donc, on a travaillé avec la Ville. On est contents que la Ville ait modifié son règlement avec les commentaires des entrepreneurs que la Chambre de commerce a amenés à l'hôtel de ville lors d'une séance d'information cet été , indique toutefois M. Marchand.

Le directeur général de la Chambre de commerce salue les amendements apportés.

La Ville reconnaît maintenant qu'un entrepreneur qui veut modifier l'usage de son bâtiment, qui veut travailler à ce qu'il soit exploité, bien que tous les délais administratifs liés aux autorisations, à l'obtention de permis de la Ville ne soient pas inclus [dans le délai pour occuper l'immeuble sans payer de pénalités] , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Rimouski-Neigette, Jean-Nicolas Marchand (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Jean-Nicolas Marchand indique que la Chambre effectuera un suivi sur les immeubles et les propriétaires qui seront taxés en vertu de ce nouveau règlement.