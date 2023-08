La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, annonce un plan d'action de 180 millions de dollars pour renforcer la sécurité routière, en particulier celle des écoliers, des piétons, des cyclistes et des travailleurs routiers.

Accompagnée de son collègue ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, Mme Guilbault a présenté un train de mesures destinées à endiguer l'augmentation notable des décès, des blessures et des accidents sur le réseau routier québécois ces dernières années.

Le Plan d’action en sécurité routière 2023-2028 de la ministre s'inspire de la Vision Zéro , une stratégie suédoise qui a pour objectif constant de réduire à zéro le nombre de morts et de blessés sur les routes.

Depuis 1997 [le concept Vision Zéro] a été introduit en Suède. Il repose essentiellement sur le principe que le seul nombre acceptable de décès ou de blessures c’est zéro.

Pour s'approcher le plus possible de cet objectif, la ministre des Transports propose 27 mesures qui impliqueront notamment davantage les municipalités, qui disposeront de 68 millions de dollars de plus pour la construction d'aménagements sécuritaires pour les piétons et les cyclistes.

Zones scolaires, piétons et chantiers

Plusieurs villes ont déjà instauré la limite de 30 km/h dans les zones scolaires. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une attention particulière est aussi portée à la sécurité routière aux abords des écoles où les limites de vitesse permises passeront à 30 km/h partout au Québec, sauf exception. On va aussi redéfinir la période scolaire qui est actuellement de 7 h à 17 h de septembre à juin en tenant compte du fait que ces secteurs sont des milieux de vie aussi fréquentés hors de cet intervalle.

Les amendes et les points d'inaptitudes liés aux infractions touchant les zones scolaires, les chantiers et la sécurité des usagers vulnérables (cyclistes, piétons, enfants, aînés, personnes à mobilité réduite) seront aussi augmentés.

Radars photo

Québec compte permettre aux villes d'utiliser des radars photo pour sécuriser les zones scolaires et les chantiers. (Photo d'archives) Photo : CBC / John Rieti-lovelace

Les villes se verront aussi accorder le droit d'utiliser des radars photo pour renforcer la sécurité autour des zones scolaires et des chantiers. Ce n'est pas un miracle les photos radars, mais il reste que ça fonctionne parce que la vitesse diminue , a expliqué la ministre Guilbault.

Un appel de propositions a déjà été lancé au cours de l'été pour l'achat de nouveaux radars photos.

On compte aussi mieux encadrer l'utilisation des petits véhicules personnels comme les trottinettes électriques et autres dispositifs du genre.

En tout, 47 actions seront prises dans ce plan par le gouvernement pour améliorer la sécurité sur les routes dont une vingtaine seront réalisées dès cette année, promet la ministre Guilbault.

Principales mesures du Plan d’action en sécurité routière 2023-2028

Réduction de la vitesse maximale à 30 km/h dans toutes les zones scolaires, sauf exception.

Versement de 68 millions de dollars de plus aux municipalités (pour un total de 140 millions de dollars) pour la réalisation d’aménagements sécuritaires pour les piétons et cyclistes.

Installation de radars photo dans les zones scolaires et aux abords des chantiers routiers en rendant ces appareils disponibles pour les municipalités.

Utilisation augmentée des barrières automatiques pour les travaux routiers.

Révision à la hausse des amendes et points d’inaptitude pour certaines infractions commises envers les usagers vulnérables, notamment les piétons et les travailleurs routiers.

Mise en place d’un nouvel encadrement concernant les appareils de transport personnel motorisés (trottinettes électriques, gyroroues, etc.).

Essai de nouvelles technologies de signalisation et de surveillance et de technologies de réduction des risques de collision impliquant des véhicules lourds.

Révision en continu des cours de conduite et formation de base obligatoire pour pouvoir conduire un véhicule lourd au Québec.

Le pire bilan routier en 10 ans

Le nombre de morts sur les routes du Québec a bondi de 45 en 2022, par rapport au bilan de 2021. Photo : Radio-Canada / Mathieu Wagner

Ce coup de barre de Québec en matière de sécurité routière était très attendu dans la mesure où le bilan routier ne cesse de s'aggraver ces dernières années au Québec. À un point tel qu'en 2022, la province a enregistré son pire bilan routier en une décennie.

En 2022, la SAAQ a recensé 392 décès sur les routes du Québec, soit 45 de plus qu’en 2021. Une hausse de 13,2 % par rapport à la moyenne des pertes de vie de 2017 à 2021.

Plus préoccupant encore, le nombre de piétons tués l’an dernier sur les routes du Québec a bondi de 22,7 % comparativement à la moyenne de 2017-2021, pour atteindre 79. Il s’agit du pire bilan routier des quinze dernières années, dénonce l’organisme Piétons Québec.

Les accidents mortels impliquant des motocyclistes et des véhicules lourds ont aussi sensiblement augmenté en 2022, affichant des augmentations respectives de 10,1 % et 17,3 %, comparativement à la moyenne 2017-2022.

