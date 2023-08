Ottawa ne payera pas les dépenses de Maritime Electric liées aux dégâts de Fiona

Le gouvernement fédéral a rejeté la demande du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard de couvrir les dépenses de Maritime Electric liées à la tempête post-tropicale Fiona. La facture totale s'élève à 34,6 millions de dollars. Elle va être reportée sur les consommateurs.

Le premier ministre de l’île, Dennis King, a déclaré lundi que la province a récemment appris cette décision du fédéral.

Nous avons été très déçus de recevoir une lettre de l'ancien ministre [de la Protection civile] Bill Blair nous informant que le coût des poteaux électriques et des services de déblayage des arbres, entre autres, dont nous avons eu besoin pendant le nettoyage de Fiona, ne seront pas couverts

Selon le premier ministre de l’île, Ottawa avait promis en novembre dernier de couvrir les coûts du fournisseur d'électricité de l'île.

Ouvrir en mode plein écran Selon le premier ministre de l'île, Dennis King, Ottawa avait promis en novembre dernier de couvrir les coûts de Maritime Electric avec les travaux de nettoyage et de rétablissement du courant. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Ce refus aura des conséquences sur les consommateurs estime Dennis King. D'après Maritime Electric, si le fédéral ne couvre pas les coûts, les tarifs d'électricité vont augmenter de 2 % à 3 %.

Publicité

Dennis King a ajouté qu'il avait discuté du sujet lors d'une réunion avec le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, lundi. Le cabinet de ministres fédéraux tient une retraite à Charlottetown cette semaine.

Maritime Electric n'est pas admissible au fonds fédéral

Dans la lettre envoyée par l’ancien ministre de la Protection civile, Bill Blair, à la province, le gouvernement fédéral justifie sa décision. Il explique que Maritime Electric, en tant qu'entreprise privée, ne répond pas à la définition de petite entreprise définie dans le programme fédéral d'aide en cas de catastrophe.

Je suis conscient que les lignes directrices en matière d'admissibilité sont restrictives pour certains secteurs, compte tenu de la définition actuelle des petites entreprises , a déclaré le ministre Bill Blair dans sa lettre.

Ouvrir en mode plein écran Bill Blair est ministre canadien de la Défense nationale depuis la fin juillet, après un remaniement ministériel. Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Il a ajouté que les programmes d’aide fédéraux passent par des ajustements.

Il est clair que les catastrophes sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves au Canada , peut-on lire.

Si cette demande de l'île avait été approuvée, le gouvernement fédéral aurait couvert 90 % des coûts liés aux dépenses de Maritime Electric liées aux dommages de Fionaet le gouvernement provincial aurait payé les 10 % restants.