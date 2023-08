Déjà engagés dans une course contre la montre pour adopter le volumineux projet de loi sur la réforme du réseau de la santé, les parlementaires ont vu le ministre Christian Dubé en rajouter avec le dépôt de quelque 150 amendements mardi matin.

Lundi, à la reprise des travaux de la Commission de la santé et des services sociaux, à Québec, le ministre a laissé planer la menace d'une adoption sous bâillon. Invité par les oppositions à s'engager à ne pas recourir à cette option, Christian Dubé a refusé de le faire en affirmant que les discussions allaient devoir cesser à un certain moment afin de pouvoir déployer les changements sur le terrain.

Le ministre tient à ce que sa réforme du réseau de la santé, devant notamment donner naissance à une nouvelle société d'État, l'agence Santé Québec, soit adoptée avant la fin de la session parlementaire en décembre prochain.

Dans sa forme actuelle, la future Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace contient près de 1200 articles devant être analysés et débattus par les parlementaires.

L'étude détaillée du projet de loi 15 doit se poursuivre jusqu'à jeudi.