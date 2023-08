Les pompiers passent à l’attaque contre les incendies aux Territoires du Nord-Ouest

Lundi, les pompiers qui luttent contre un incendie de forêt près de Yellowknife sont passés de la défensive à l'offensive, après une fin de semaine de températures plus fraîches, de vents favorables et d'un peu de pluie.

Nous sommes maintenant en mesure de passer à une attaque directe contre cet incendie , a expliqué lundi l'agent d'information du gouvernement sur les incendies, Mike Westwick.

Les pompiers s'efforçaient surtout jusqu'ici d'arrêter la propagation de l'incendie près de la capitale, ou au moins d'en réduire l'intensité. Il s'agissait alors de construire des lignes de feu pour priver l'incendie de combustibles au sol, ou d'utiliser le bombarder d'eau depuis les airs pour le refroidir .

Cet incendie se trouve toujours à une quinzaine de kilomètres de la ville de 20 000 habitants, qui a été en grande partie évacuée la semaine dernière, par avion et par la route vers le sud. La plupart des personnes évacuées sont hébergées dans des localités de l'Alberta, tandis qu'environ 3000 Ténois ont été transportés par avion vers le Manitoba.

La fumée des feux de forêt sur Yellowknife le 18 août 2023. Presque toute la population de la ville a été évacuée. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

M. Westwick a précisé lundi que la pluie, qui atteignait près de 5 millimètres, tombée en fin de semaine a contribué à empêcher la propagation du feu, tandis que les vents tourbillonnants avaient tendance à repousser le feu sur lui-même.

On attendait d'autres précipitations, mais des orages peuvent aussi être accompagnés de foudre, ce qui peut déclencher d'autres foyers d'incendie , a déclaré M. Westwick, qui craignait aussi les températures plus élevées annoncées par les météorologues.

Deux autres feux s'approchent

Des incendies sont beaucoup plus proches d'autres communautés qui ont été évacuées, dans le sud des Territoires. Un brasier se trouve à environ 8 kilomètres de Hay River, une ville d'environ 3500 habitants sur la rive sud du Grand lac des Esclaves.

Un autre incendie se trouve à environ 4 kilomètres de Fort Smith, une communauté de 2500 habitants le long de la frontière entre l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest.

Un ordre d'évacuation est en vigueur à Fort Smith depuis le 12 août. Photo : Radio-Canada / Julie Beaver

Ces deux villes, qui n'ont pas reçu de pluie la fin de semaine dernière, contrairement à Yellowknife, feront face à une semaine difficile, a admis M. Westwick. On prévoit des températures encore plus élevées pour ces régions. Il va y avoir des luttes difficiles à venir. De grands coupe-feu et des systèmes de gicleurs ont été installés autour de ces communautés.

M. Westwick affirmait lundi que près de 600 pompiers étaient sur le terrain, soutenus par des dizaines d'hélicoptères, d'avions-citernes et de la machinerie lourde.

La Ville de Calgary a déclaré que 13 de ses pompiers avaient été transportés par avion lundi à Yellowknife pour y apporter leur soutien. Deux camions de pompiers et d'autres véhicules des pompiers ont également été envoyés dans le Nord, dimanche.

Plus de soldats sont déployés

Pendant ce temps, d'autres soldats ont été déployés à Hay River, qui est évacuée depuis plus d'une semaine.

Le ministre fédéral de la Défense nationale, Bill Blair, avait annoncé dimanche après-midi ce déploiement dans la ville située sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, affirmant que cela porterait à environ 400 le nombre de militaires autour de Hay River et Yellowknife.

Les Forces armées canadiennes ont également affecté deux hélicoptères et un avion Twin Otter à la lutte contre les incendies, tandis que deux avions Hercules sont stationnés à Edmonton, prêts à intervenir.

Un membre des Forces armées canadiennes se tient de dos prêt à recevoir trois personnes en fauteuil roulant à bord d'un aéronef, à Yellowknife, le 17 août 2023. Photo : Patrice Harvey

La première ministre des T.N.-O. , Caroline Cochrane, a discuté avec plusieurs ministres fédéraux avec le premier ministre Justin Trudeau ainsi que plusieurs ministres fédéraux, dont la ministre des Finances, Chrystia Freeland, des besoins d'une aide financière pour faire face aux incendies et aider les évacués ténois.

Mme Cochrane a ajouté qu'une planification était déjà en cours au cas où l'année scolaire serait perturbée. Elle a précisé que l'enseignement à distance pourrait être utilisé.

Possible report des élections territoriales

Par ailleurs, le directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest, Stephen Dunbar, a recommandé que les élections territoriales prévues pour le 3 octobre soient reportées au mois de novembre en raison de la situation des incendies de forêt.

La logistique et le personnel nécessaires pour organiser une élection sont importants et, dans les circonstances actuelles, il y a un certain nombre de circonscriptions où nous ne serions pas en mesure de procéder à des élections en toute sécurité le 4 septembre , a expliqué M. Dunbar dans un communiqué, faisant référence à la date à laquelle la commissaire Margaret Thom lui a ordonné de publier les décret de convocation des électeurs dans les 19 circonscriptions électorales.

Photo d'archives de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, située au bord du lac Frame, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le président de l'Assemblée législative, Frederick Blake fils, a fait part de la recommandation à son groupe parlementaire, composé des 19 membres de la législature, et la présidente de ce groupe, Frieda Martselos, a assuré que la proposition profitait d'un soutien clair .

M. Blake doit convoquer l'Assemblée législative lundi prochain pour que ses membres adoptent le projet de loi visant à repousser les élections. Le communiqué précise que l'Assemblée législative siégera à Inuvik, toujours dans les Territoires du Nord-Ouest, s'il n'est pas possible de tenir la séance à Yellowknife.