Une ancienne employée de première ligne recouvre la guérison grâce à la thérapie aquatique

Alanna MacIntyre a travaillé comme technicienne-ambulancière paramédicale pendant sept ans, un travail qui l’a affecté physiquement et mentalement. En 2019, elle s’est blessée et a dû subir plusieurs chirurgies au genou. Déprimée, anxieuse et souffrant de douleur, cette dernière a finalement décidé d’affronter ses peurs à travers la thérapie aquatique.

Je pouvais à nouveau bouger sans crainte, ce qui m'a beaucoup aidée. [...] C'était très bon à la fois pour mon genou et pour mon esprit aussi , se réjouit Mme MacIntyre.

Lorsque je mets mon équipement et que j'entre dans l'eau, le monde devient vraiment petit. C'est une guérison , ajoute-t-elle.

Alanna MacIntyre affirme que sa profession a joué un rôle déterminant dans la préservation de son bien-être.

Avant la découverte de cette thérapie, Alanna MacIntyre affirme qu’elle avait perdu confiance en son propre corps et elle avait peur de ne plus pouvoir bouger comme avant, à cause de ses blessures.

Cependant, dès qu'elle est descendue dans l'eau, Alanna MacIntyre a ressenti un sentiment de paix et elle a commencé à affronter ces peurs dans la piscine. Alors, elle a décidé d'abandonner sa carrière de technicienne-ambulancière paramédicale.

Selon George Mueller, le propriétaire et instructeur au Centre de plongée à Saskatoon, la plongée a le pouvoir de changer la vie des gens.

George Mueller (à gauche) a embauché Alanna MacIntyre (à droite) pour travailler dans son centre de plongée après qu'elle a quitté son emploi.

M. Mueller explique qu’il a travaillé avec des personnes qui ont vécu l'enfer , incluant des victimes d'accidents, des ambulanciers, des médecins, des avocats et d'autres travailleurs des services d'urgence.

Nous essayons simplement de les aider à s'en sortir. [...] Chaque fois que vous mettez la tête dans l'eau, il y a quelque chose de beau et de nouveau , explique M. Mueller.

Ce dernier a embauché Alanna MacIntyre dans le centre de plongée et depuis maintenant trois ans, cette dernière organise des sorties de plongée et teste l'équipement.

À l'heure actuelle, Mme MacIntyre affirme que sa profession a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de son bien-être.

J'aime ce que je fais. J'aime être ici. J'aime être en vie.

Tim May explique qu’il partage le destin de Mme MacIntyre. Ce dernier est lui aussi technicien-ambulancier paramédical et travaille pour Parkland Ambulance à Prince Albert, en Saskatchewan.

Selon lui, le stress lié au travail dans les services médicaux d'urgence est unique . Tim May affirme que les gens qui exercent ce métier sont confrontés de violence verbale lorsqu'ils essaient d'aider les gens.

Certains jours, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel , précise M. May. J'ai participé à certains de ses pires appels [...] Je sais un peu de quoi elle guérit.

Aujourd’hui, Alanna MacIntyre collabore avec une équipe de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour récupérer des débris sur les lieux d'accidents sous-marins.

Son prochain objectif est de devenir instructrice de plongée pour aider à former la prochaine génération de plongeurs.

Trouver la chose, le bon travail, tout cela peut radicalement changer la vie , affirme-t-elle.

