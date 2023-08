Ce qu’il faut savoir sur les assurances si vous avez dû évacuer

Le Bureau d’assurance du Canada cherche à rassurer les personnes qui ont dû fuir les feux de forêt, soulignant que les polices d’assurance couvrent normalement les dégâts causés par les feux et dédommagent les assurés pour les coûts associés aux évacuations de masse.

Les assureurs recommandent aux gens de commencer à préparer une réclamation dès qu’ils le peuvent, même s’ils ne sont pas encore sûrs de l’état des dommages ou des coûts associés. La réclamation peut être mise à jour à mesure que la situation évolue.

Ils recommandent également de dresser une liste la plus détaillée possible de tous les effets détruits ou endommagés, et de garder les reçus pour toutes les dépenses encourues.

Une fois que les ordres d’évacuations sont levés, vous aurez une meilleure idée des dommages , dit Rob de Pruis, le directeur national des relations avec les consommateurs et l'industrie au Bureau d’assurance du Canada. À ce moment-là, un expert en assurance vous rendra visite pour regarder la propriété et vous aider avec le processus .

Les assurances peuvent aider les sinistrés avec les dommages causés à la propriété et aux effets personnels, et peuvent aussi fournir un dédommagement les aliments spoliés d’un congélateur frappé d'une interruption de courant.

Démystifier les assurances

Rob de Pruis ajoute que les gens croient parfois que les assurances ne couvrent pas les événements de force majeure , comme les catastrophes naturelles. Il s'agit d'une idée fausse, dit-il, puisque la plupart des polices couvrent les dommages causés par la fumée et le feu, tant que le propriétaire n’est pas l'auteur de l'incendie.

"L'événement de force majeure" n’existe pas au sein des polices d’assurance canadiennes , dit Rob de Pruis.

Ouvrir en mode plein écran Des évacués des feux de forêt à West Kelowna, le 19 août, 2023. Photo : Radio-Canada / Brady Strachan

Les assurances automobile par contre, ne couvrent pas habituellement les dégâts causés par les feux ou la fumée, à moins que le client ait acheté une couverture supplémentaire.

De plus, les biens des locataires ne sont pas couverts par la police du propriétaire, mais par une assurance locataire distincte.

S’il est préférable de commencer une réclamation rapidement, le bureau des assurances affirme que les réclamations à titre personnel peuvent habituellement être faites jusqu’à deux ans après l’événement.

En période de crise comme celle-ci, dit Rob de Pruis, les compagnies d’assurance ne vendent pas de nouvelles polices, mais les contrats existants peuvent être renouvelés.

En Colombie-Britannique, 27 000 résidences sont frappées d'un ordre d’évacuation. Aux Territoires du Nord-Ouest, près de 68 % de la population est déjà évacuée.

Avec les informations de La Presse canadienne