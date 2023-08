Le gouvernement fédéral contestera les droits compensatoires et antidumping imposés par les États-Unis sur le bois d'œuvre résineux canadien.

La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng, en a fait l'annonce mardi, à la suite des quatrièmes examens administratifs effectués par les États-Unis sur le bois d’œuvre résineux en provenance du Canada.

Depuis des années, les États-Unis imposent des droits inéquitables, injustes et illégaux sur le bois d’œuvre résineux du Canada, ce qui nuit à l’industrie canadienne et entraîne une hausse des coûts du logement dans nos deux pays , a dénoncé Mme Ng.

Mary Ng, ministre fédérale de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

Lundi, le Canada a déposé des avis d'intention d'entamer une révision judiciaire de la dernière décision des États-Unis maintenant ces droits injustifiés sur nos produits de bois d’œuvre , a-t-elle ajouté.

Sauf exception, les droits américains actuels assujettissent les exportations canadiennes de bois d’œuvre résineux au nouveau taux de droits combinés de 7,99 %.

Le Canada demeure prêt et disposé à discuter d’une solution négociée au différend, qui apportera la stabilité et la prévisibilité dont le secteur a besoin pour assurer la poursuite de sa croissance et de son succès , a précisé la ministre.

Qu'est-ce que le bois d'œuvre? Il s’agit du bois utilisé dans la construction de la charpente de maisons et dans la fabrication de produits destinés à la construction ou à la rénovation résidentielle. Le bois d'œuvre est surtout employé comme support. Les planches (souvent épaisses et larges), les madriers (les 2x4, par exemple), les poutres, les lambris, etc. sont du bois d'œuvre.

Un litige qui perdure

Les États-Unis estiment que le gouvernement canadien et les provinces subventionnent de façon déloyale l'industrie du bois d'œuvre via des droits de coupes trop bas sur des terrains publics.

Ce financement détourné permettrait aux compagnies canadiennes d'exporter leur marchandise à un prix considérablement plus bas que celui du marché, d'où l'imposition de droits compensatoires.

Les scieries canadiennes, qui produisent principalement du bois d'œuvre résineux, employaient quelque 28 000 personnes au Canada en 2020, selon Ressources naturelles Canada.

Environ 70 % de cette production est exportée, principalement aux États-Unis, en Chine et au Japon. Les exportations canadiennes vers le marché américain étaient évaluées à 8,4 milliards de dollars en 2020, toujours selon Ressources naturelles Canada.

L’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006, conclu entre le Canada et les États-Unis, a encadré les échanges entre les deux pays jusqu'en octobre 2015. Depuis mai 2017, les exportations canadiennes ont été soumises aux droits antidumping et compensateurs américains.