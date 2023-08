À Winnipeg, les résidents d’un immeuble à risque d’incendie sont forcés d’évacuer

Dans le quartier de West End, à Winnipeg, les résidents d’Adanac Apartments ont quitté les lieux lundi, prenant avec eux tout ce qu’ils pouvaient emporter. Cet immeuble est sous un ordre d'évacuation, car le bâtiment enfreint le code de prévention des incendies.

La Ville de Winnipeg avait ordonné l’évacuation du bâtiment après une inspection de sécurité, la semaine dernière, ayant révélé plusieurs lacunes en matière de sécurité incendie.

Malgré les efforts des résidents et des propriétaires pour tenter de remettre l’immeuble de la rue Sargent en état, ils ont dû partir.

Ils expliquent que la police et les pompiers leur ont donné deux heures pour récupérer leurs affaires, alors qu’une équipe s’affairait à fermer l’accès aux escaliers de secours depuis la rue.

Brandy Genaille, qui résidait dans l’immeuble depuis environ un an, admet qu’elle ne sait pas quelle sera la suite des choses pour elle.

Ils essaient de nous placer dans des refuges pour sans-abri, mais il y a déjà des sans-abri là-bas , signale-t-elle, ajoutant qu'elle ne serait pas autorisée à y amener son animal de compagnie.

Je ne sais pas ce que nous allons faire, mais nous devons essayer de trouver un endroit où aller.

Des « lacunes non résolues », d’après la Ville

Marion Willis est la directrice générale de St. Boniface Street Links, un organisme qui aide certains résidents de l’immeuble.

Elle dénonce la décision de la Ville, car il s’agit, d’après elle, d’une approche réactive face à des problèmes qui auraient en grande partie été résolus depuis l’inspection de la semaine dernière.

Un porte-parole de la Ville a, pour sa part, déclaré par courriel que le bâtiment avait été inspecté à nouveau lundi matin et présentait toujours un certain nombre de lacunes non résolues .

Le bâtiment devra rester inoccupé jusqu'à ce que toutes les infractions au code de prévention des incendies aient été corrigées et qu’il reçoive le feu vert de la Ville, précise-t-il.

D’après la Ville, la Direction de la prévention des incendies a visité le bâtiment plus d’une centaine de fois depuis 2019, majoritairement pour des problèmes similaires à ceux qui ont conduit à sa récente fermeture.

Les pompiers ont également répondu à cinq appels pour des incendies dans le bâtiment l'année dernière et à cinq autres en 2023, jusqu'à présent.

Le porte-parole de la Ville de Winnipeg indique que cet ordre d'évacuation n'est pas une décision prise à la légère, car le bâtiment présente de graves problèmes de sécurité et des violations du code de prévention des incendies qui doivent être résolus pour assurer la sécurité des résidents .

Depuis le début de l'année, le Service d'incendie de Winnipeg a répondu à cinq appels pour des incendies dans l'immeuble du quartier West End.

Un revers « déchirant »

La prochaine inspection n’est prévue que pour mercredi prochain, se désole Marion Willis.

C'est un jour vraiment triste pour eux, car ils se demandent ce qu'ils ont fait de mal et ils n'ont rien fait de mal , affirme-t-elle.

Certains anciens résidents d'Adanac Apartments auraient déjà commencé à mettre en place un nouveau campement, d’après elle.

Cela annule réellement une grande partie du travail qui a été fait avec beaucoup de ces gens, et ils sont dévastés , témoigne Mme Willis.

D’après Tessa Blaikie Whitecloud, directrice générale de Siloam Mission, aider à reloger ces personnes n’est pas une tâche facile à cause du manque de logements abordables à long terme et des services de soutien.

Elle dit également s'inquiéter de l’effet de l'expulsion sur les personnes aux prises avec des dépendances et veut travailler pour s'assurer que les revers auxquels ils seront confrontés seront aussi minimes que possible.

Peut-être que pour quelqu'un, cela va déclencher une rechute. Peut-être que pour quelqu'un, cela veut dire qu'il perd le contact avec sa famille , fait valoir Mme Blaikie Whitecloud.

Quel recul vont-ils subir dans leur rétablissement, alors qu'ils perdent leurs logements? C'est absolument déchirant.

Selon la directrice générale de Siloam Mission, Tessa Blaikie Whitecloud, le manque de logements abordables et de services de soutien à Winnipeg complique la tâche des organismes qui aident à reloger les personnes.

De son côté, Robert Gurniak, qui habite près de l’immeuble, estime que le bâtiment aurait dû être condamné il y a longtemps. D’après lui, les entrées par effraction sont fréquentes et il croit que la drogue est la principale cause des incendies.

La propriétaire ne peut pas faire grand-chose, car elle n'est pas là , ajoute-t-il.

Un porte-parole de la province a déclaré que le gouvernement manitobain était au courant de la fermeture de l'appartement où habitent plusieurs personnes vulnérables ayant des besoins complexes . Il ajoute que la province travaille en étroite collaboration avec la Ville de Winnipeg sur la question.

D’après le porte-parole, un centre d'accueil a été mis en place pour aider les résidents à trouver un logement et faire une demande auprès de Logement Manitoba ou de l’Aide à l'emploi et au revenu.

