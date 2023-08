L’équipe de basketball des Knicks de New York poursuit les Raptors de Toronto, leur nouvel entraîneur en chef et un ancien employé de recrutement des Knicks, en disant que les accusés ont conspiré pour voler des milliers de vidéos et d’autres secrets de recrutement dans les dernières semaines.

L’action intentée devant le tribunal fédéral de Manhattan vise à obtenir des dommages et une interdiction de diffuser des secrets commerciaux des Knicks. L’action en justice affirme notamment que les secrets en question, comme des rapports de recrutement, un livre préparatoire pour la saison et un logiciel de valeur, avaient été téléchargés des milliers de fois par des employés des Raptors.

Ces matériaux concernent des informations secrètes et essentielles aux efforts de Knicks de conserver un avantage concurrentiel sur nos rivaux, comme les Raptors de Toronto , peut-on lire dans les documents de l’action.

Compte tenu de la violation de notre contrat de travail, du droit pénal et du droit civil. Nous n'avons pas d’autre choix que d'intenter une action en justice.

Madison Square Garden Sports, par communiqué publié lundi

Les Knicks de New York déclarent que le vol s’est produit au cours des dernières semaines, après que les Raptors aient embauché et recruté une taupe au sein de l’organisation des Knicks. L’action en justice nomme Ikechukwu Azotam, qui dirigeait l’organisation et la distribution des vidéos de recrutement des Knicks depuis l’année 2021.

La formation new yorkaise nomme spécifiquement l'entraîneur principal des Raptors, Darko Rajakovic, embauché en juin, l’entraîneur responsable du développement des joueurs Noah Lewis, le propriétaire des Raptors, Maple Leaf Sports and Entertainment Limited (MLSE), ainsi que 10 autres employés des Raptors. Selon l’action en justice, ils auraient tous profité de l’information confidentielle des Knicks.

Dans un communiqué publié lundi, les Raptors de Toronto et MLSE nient fermement toutes les accusations des Knicks, en disant qu’ils comptent coopérer et lancer leur propre enquête interne au sujet des allégations. Or, MLSE ne compte pas commenter davantage avant que cette affaire soit réglée, selon le communiqué.

En ancien employé des Knicks visé

Madison Square Garden Sports (MSG Sports), qui gère l’équipe de basketball des Knicks, indique que leur ancien employé Ikechukwu Azotam a gardé des milliers de fichiers propriétaires de la formation quand il a commencé à travailler pour les Raptors, dont un livre préparatoire pour la saison 2022-2023.

M. Azotam a été embauché par les Knicks en 2020 comme coordonnateur vidéo, et ensuite comme directeur des analyses vidéos, selon le procès. En juin, les Raptors l’ont recruté pour leur programme de développement de joueurs.

La dernière journée de Ikechukwu Azotam pour les Knicks était le 14 août.

Au début du mois d’août, il aurait commencé à télécharger des données confidentielles des l'équipe new yorkaise et aurait envoyé deux courriels à sa nouvelle adresse courriel des Raptors avec des informations secrets avant de quitter l’équipe de New York, selon l’action.

Les Knicks ont été lésés par ce vol et continueront à l’être si cette faute n’est pas corrigée par la Cour.

Un des courriels par exemple comprenait un rapport de recrutement avancé sur les joueurs des Pacers de l'Indiana avec des statistiques sur l’équipe et les joueurs, ainsi que des analyses stratégiques, selon l’action en justice.

L'action indique aussi que les employés des Raptors ont demandé à M. Azotam de transférer plus de 3000 fichiers, dont plusieurs fichiers vidéo. Or, la formation torontoise aurait accédé aux fichiers volés plus de 2000 fois.

Avec les informations de Associated Press