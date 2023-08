Qualité de l’air : un projet «novateur» piétine à la Ville de Québec

La modélisation par laser des contaminants atmosphériques, fruit d'un parternariat entre la Ville de Québec et l'Institut national d'optique, n'a toujours pas eu lieu et pourrait ne jamais voir le jour. Ce qui devait être un projet « novateur » pour mieux comprendre les sources de contamination de l'air de la Basse-Ville ne répondrait plus aux besoins des autorités.

La Ville de Québec annonçait l'an dernier la mise en place de différentes initiatives pour mieux documenter la qualité de l'air dans les quartiers limitrophes aux installations portuaires et industrielles du secteur Beauport—Limoilou.

Ainsi, en partenariat avec l'Administration portuaire de Québec et le ministère de l'Environnement, la Ville a obtenu l'installation de nouvelles stations d'échantillonnage afin de préciser la nature des particules présentes dans l'air de la Basse-Ville.

En parallèle, le maire Bruno Marchand annonçait un partenariat avec l'Institut national d'optique (INO), dont l'un des projets phares était de déployer une technologie visant à préciser les sources de contamination.

La station de mesure de la qualité de l'air dans le Vieux-Limoilou. (Photo d'archives)

Sources de contamination

Or si la campagne d'échantillonnage a bel et bien eu lieu, le projet avec l' INO bat de l'aile. Après avoir été repoussée une première fois au printemps dernier, la collecte de données n'a jamais été réalisée.

L'idée était d'utiliser un appareil capable de balayer un secteur entier avec un laser. Sur une surface donnée, le laser aurait frappé toutes les particules et autres aérosols présents dans l'air avant de renvoyer l'information vers le logiciel Aeromap, développé par l'Institut.

La Ville de Québec vise une meilleure connaissance dans sa qualité de l'air.

Plutôt que de mesurer la présence de contaminants en un seul point fixe, comme c'est le cas pour les stations d'échantillonnage, la technologie aurait permis de créer une sorte de cartographie de la pollution sur plusieurs mètres carrés.

En combinant ces données avec les informations issues de la campagne d'échantillonnage provenant des huit stations présentes sur le territoire depuis l'an dernier, l' INO avait la ferme intention d'offrir un portrait plus précis des sources de contamination, permettant à la Ville d'orienter ses prochaines actions.

Identifier avec précision les sources de contamination de l'air demeure un enjeu pour la Ville de Québec (Photo d'archives)

Il semble que la Ville n'ait finalement pas retenu la solution. L’équipement Aéromap utilise une technologie optique qui mesure la concentration de matières particulaires, mais il ne permet pas l’analyse de la nature et de la concentration des divers types de métaux dans les particules , explique la Ville par courriel pour expliquer sa décision.

La Ville, ajoute-t-on, a jugé qu’il serait plus efficient d’attendre qu’une nouvelle version de cet équipement soit disponible . Cette prochaine version doit être commercialisée quelque part en 2024.

Mais encore là, l'initiative n'ira pas nécessairement de l'avant. Le projet sera alors réévalué en fonction du nombre d'équipements disponibles et de leur coût d'acquisition, mais aussi en fonction du type de données à acquérir en priorité à ce moment-là.

Bilan attendu cette semaine

Radio-Canada a par ailleurs appris que le bilan de la campagne d'échantillonnage menée par la Ville de Québec, le Port de Québec et le ministère de l'Environnement sera dévoilé en début de semaine, possiblement mardi.

Ce bilan était attendu à l'automne 2022, puis au printemps dernier, après un premier report annoncé par le maire Bruno Marchand. Ce n'est finalement qu'un an plus tard que les données seront rendues publiques. Des représentants du Port de Québec et du gouvernement Legault sont attendus aux cotés du maire Marchand.

En plus des deux stations du ministère de l'Environnement qui étaient déjà présentes sur le territoire de la Basse-Ville de Québec, le gouvernement provincial avait accepté d'ajouter une station dans le secteur Maizerets.

La Ville, pour sa part, a fait installer trois stations temporaires, alors que le Port de Québec devait fournir des données en provenance de deux stations dans la communauté.

Plusieurs rapports

Depuis l'annonce de cette nouvelle campagne d'échantillonnage, plusieurs rapports et bilans d'autres groupes de travail ont été dévoilés.

Le comité indépendant mis sur pied par le gouvernement Legault pour améliorer la qualité de l’air de la Basse-Ville de Québec a notamment inclus le nickel dans sa liste de contaminants qui présentent le plus de risques pour la santé, et ce quelques mois à peine après l'assouplissement autorisé de la norme de nickel émis dans l'air ambiant.

En mars, la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale déclarait que la pollution de l'air avait des impacts considérables sur la santé humaine pour les résidents de la Basse-Ville. Selon les auteurs de l'étude Mon environnement ma santé, lancée en 2017, l’exposition aux particules fines entraînerait notamment le décès prématuré de 33 adultes par année dans les secteurs Limoilou, Vanier et la Basse-Ville de Québec.

Si le nickel et d'autres contaminants sont jugés préoccupants, la santé publique recommande particulièrement de lutter contre la présence des particules PM2,5, les plus nocives pour la santé humaine.