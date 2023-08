Rivière-du-Loup : les travaux de prolongement de l’aqueduc pourraient être retardés

Rivière-du-Loup doit faire un pas en arrière pour le prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout dans les secteurs de la rue Fraserville et de place Carrier. La Ville avait octroyé les contrats pour les travaux et espérait qu'ils s'amorcent cet automne, mais devra finalement attendre une lettre officielle de la ministre des Affaires municipales du Québec pour lancer le chantier.

Les élus croyaient pourtant qu’avec le courriel de confirmation d'une subvention de 2,6 millions de dollars qu'ils avaient reçu du ministère, ils avaient les coudées franches pour aller de l'avant. Ils avaient adopté différentes résolutions en ce sens cet été.

Lundi soir, les membres du conseil ont donc dû rejeter les résolutions qu'ils avaient eux-mêmes adoptées le 3 juillet. Ils ont également demandé aux soumissionnaires de maintenir leur offre pour une période de 30 jours supplémentaires, ce qui permettra, selon le maire Mario Bastille, de recevoir la lettre de confirmation du ministère.

Le projet permettra de relier 106 résidences au réseau d'aqueduc et d'égout de la ville. Il est évalué à 8,3 millions de dollars.

Avant de prolonger le réseau, des travaux de forage devront être faits sous l'autoroute 85.

L'objectif est toujours de faire les travaux de forage avant la fin de 2023.

Le maire Bastille ignore cependant si cet échéancier pourra être respecté.

Au moment de publier ces lignes, le ministère des Affaires municipales n'avait pas répondu à notre demande d'information.

Illumination du parc des Chutes

Par ailleurs, les élus ont confirmé lundi soir l'achat d'équipements dans le but d'illuminer la chute au centre-ville de Rivière-du-Loup. Ils ont toutefois rejeté l'offre d'une entreprise de la région pour l'installation de ces équipements. Selon Mario Bastille, l'offre du seul soumissionnaire était deux fois plus élevée que ce que souhaitait la ville.

Ouvrir en mode plein écran Le parc des Chutes de Rivière-du-Loup sera illuminé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Ce sont donc des employés municipaux qui s'occuperont de la majorité des travaux et des contrats spécifiques seront donnés à des employés spécialisés. Les élus sont d'avis que cette façon de faire permettra de respecter le budget de 475 000 $ pour ce projet.

L'illumination des chutes se veut un legs dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la création de la Seigneurie de Rivière-du-Loup.