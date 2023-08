L’Île-du-Prince-Édouard franchit la barre de 180 000 résidents

La population de l'Île-du-Prince-Édouard augmente et elle s’élève désormais à 180 000 résidents, selon un modèle en temps réel de Statistique Canada sur la croissance démographique au pays.

L’estimation repose sur les données officielles les plus récentes et sur une projection démographique pour les prochains mois.

Il est juste de s'attendre à des changements lorsque nous mettrons à jour notre modèle, mais il devrait toujours se situer autour de 180 000 ou plus , affirme Sébastien Lavoie, analyste chez Statistique Canada.

Le gouvernement provincial estime que la population va franchir la barre de 200 000 résidents vers 2030, mais selon M. Lavoie, cela pourrait être le cas dès la fin de 2026 ou le début de 2027 si la croissance démographique se poursuit au rythme actuel.

Des défis à Summerside

Il y a plus de décès que de naissances à Summerside, selon le maire Dan Kutcher.

La population de la ville s’élevait à 16 000 personnes selon le recensement de 2021. M. Kutcher estime qu’elle a seulement augmenté à environ 16 500 depuis ce moment.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Summerside, Dan Kutcher, explique que les immigrants qui s’installent dans la ville sont majoritairement jeunes et travailleurs. Photo : Radio-Canada / Laura Meader

La croissance démographique a de nombreux avantages, mais elle augmente l’utilisation des infrastructures municipales et des ressources publiques, selon le maire.

Lorsque de nouvelles personnes arrivent, il y a évidemment plus de pression là-dessus et nous n'obtenons pas toujours l’augmentation de l'assiette fiscale un an ou deux après , affirme Dan Kutcher.

Il ajoute que Summerside doit investir dans le logement et le transport public pour encourager les jeunes à rester dans la communauté. Nous devons grandir, mais nous devons le faire intelligemment.