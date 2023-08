Le Conseil Mushkegowuk pourra élargir son offre de services de première ligne, y compris ses patrouilles à pied et son centre d’accueil, à travers une entente d’un an avec la Ville de Timmins, entre autres pour aider les personnes aux prises avec des dépendances.

Depuis 2020, le Conseil Mushkegowuk mobilise la Fire Keeper Patrol, une équipe de patrouille mobile formée de travailleurs sociaux spécialisés en santé mentale et en dépendances.

Notre équipe s’engage à fournir des services de soutien adaptés à la culture pour des individus qui font face à des défis de santé mentale, de dépendance et de sans-abrisme , explique dans un courriel Karen Innes, directrice du développement social pour le Conseil Mushkegowuk.

Cette équipe patrouille dans la ville de Timmins pour offrir une approche autochtone et holistique aux soins requis.

Le projet pilote servira autant les personnes autochtones que les personnes non autochtones, avec des pratiques culturelles adaptées et des approches de guérison traditionnelles, ajoute Innes.

Les patrouilles à pied seront en place 7 jours par semaine, de 16 h à minuit tous les soirs.

Le contrat d’une valeur de plus de 260 000 $ est financé en partie par la taxe municipale d’hébergement et par le Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane.

Les propositions ont commencé en juillet

Le Conseil Mushkegowuk avait demandé du financement d’urgence aux gouvernements provincial et fédéral pour assembler la patrouille et pour lutter contre la crise des opioïdes à Timmins.

Selon un rapport administratif de la ville, un appel d'offres pour un programme pilote d’offre de services de proximité avait été lancé le mois dernier.

Le conseil Mushkegowuk et sa Fire Keeper Patrol étaient parmi les candidats, évalués en fonction de certains critères comme l’organisation autochtone, l’approche et le budget. Ils ont obtenu le classement le plus élevé et ont reçu le contrat d’un an avec une possibilité de prolongation.

Karen Innes explique que le budget permettra d'augmenter leur offre de services actuelle, y compris en embauchant de nouveaux travailleurs de proximité pour patrouiller dans Timmins et en offrant des services aux gens qui font face à des problèmes de dépendance ou de sans-abrisme.

Nous voulons nous assurer que notre offre de services soit sensible culturellement et qu'elle soit adaptée pour répondre aux besoins uniques de la communauté autochtone, en incorporant des pratiques culturelles, des traditions et des approches de guérison , poursuit-elle.

Des « alliés forts » pour mettre fin au sans-abrisme

Dès la fin août, la Fire Keeper Patrol élargira sa couverture du centre-ville de Timmins en se concentrant sur les campements, a expliqué le conseil Mushkegowuk à CBC Sudbury.

L’équipe travaillera de près avec d’autres groupes pour établir un réseau de soutien pour les gens dans le besoin.

Ce seront des alliés forts dans la lutte au sans-abrisme dans la région , soutient Meagan Baranyk, coordonnatrice des stratégies communautaires pour la Ville de Timmins.

Le lien de confiance existe déjà entre cet organisme et les membres de la communauté , soutient-elle.

La Ville de Timmins et le Conseil Mushkegowuk tiendront des rencontres mensuelles pour évaluer les rapports de la Fire Keeper Patrol.

Ce qui est le plus excitant, c’est la prévention et la proactivité.

Meagan Baranyk dit espérer que le projet pilote pourra fournir des données utiles sur les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance et de sans-abrisme dans la ville, y compris des chiffres sur les interactions clients-communauté, le nombre de renvois vers les services sociaux ou encore vers des centres de traitement.

