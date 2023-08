Un traitement contre la COVID-19 en développement à Sherbrooke

Immune Biosolutions, une entreprise située près de l'Hôpital Fleurimont, a terminé la deuxième phase de son traitement par inhalation d'anticorps contre la COVID-19. Il s'agirait d'une première mondiale, selon l'entreprise.

À la différence des vaccins qui agissent en prévention, le traitement conçu par les scientifiques traite directement les poumons et peut être utilisé lorsque le patient est déjà atteint de la maladie.

Les anticorps sont des protéines que normalement, notre corps produit pour se défendre contre le virus. Ici, ce sont des anticorps qui sont synthétisés en laboratoire qui sont très très puissants. Notre solution contient trois anticorps différents. C'est comme si on attaque le virus par trois angles d'approche, ce qui fait que notre traitement est demeuré efficace contre tous les variants jusqu'à présent , explique le chef des affaires médicales, Dr Bruno Maranda.

Ce qui rend ce traitement unique, c'est la façon dont il est administré. Le patient peut le prendre lui-même par inhalation.

Ouvrir en mode plein écran Un appareil va diffuser un brouillard, qui permettra d'envoyer des anticorps dans les poumons. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Il y a un petit appareil qui va générer un brouillard, et vous allez respirer pendant trois minutes ce brouillard. En faisant ça, vous allez envoyer directement les anticorps dans vos poumons, à l'endroit où le virus est en train de faire des dommages. Ça, c'est nouveau. Il n'y a personne qui avait réussi à faire ça , précise Dr Maranda.

Une première mondiale au Canada dans la lutte contre la COVID-19.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Pour faire un monde. Une première mondiale au Canada dans la lutte contre la COVID-19 ÉMISSION ICI PREMIÈRE Pour faire un monde Écouter l’audio (Une première mondiale au Canada dans la lutte contre la COVID-19. 15 minutes 54 secondes) Durée de 15 minutes 54 secondes 15:54

Une diminution des symptômes respiratoires a été notée chez les patients traités par rapport aux patients du groupe placebo.

Publicité

Leurs poumons sont moins malades. Dans l'essai clinique, on a empêché la progression de la maladie. Dans le groupe traité, il n'y en a aucun qui a eu besoin d'être hospitalisé ou qui a eu besoin d'oxygène. Alors que dans le groupe placebo, il y en a qui ont eu besoin d'oxygène ou d'être hospitalisés, et même certains sont décédés. Il y a aussi un effet par rapport à la progression de la maladie et de ne pas évoluer vers une forme sévère.

Les résultats de cette phase ont été publiés dans la revue The Lancet Infectious Diseases.

Des discussions avec Santé Canada s'entament pour autoriser la mise en marché du traitement en 2024.