Pascal Paradis sera le candidat du PQ pour la partielle dans Jean-Talon

Le cofondateur et directeur général d'Avocats sans frontières Canada, Pascal Paradis, défendra les couleurs du Parti québécois, en vue de l'élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon.

Radio-Canada a pu confirmer les informations d'abord publiées par Le Journal de Québec voulant que l'avocat fasse la lutte aux Olivier Bolduc (QS), Martine Ouellet (Climat Québec) et Marie-Anik Shoiry (CAQ) dans la circonscription laissée vacante par la démission de la caquiste Joëlle Boutin, qui a officiellement quitté ses fonctions le 31 juillet.

Le Parti libéral du Québec n'a pas encore fait connaître son candidat pour la partielle.

L'annonce de la candidature de Pascal Paradis sera faite jeudi. Elle a été précédée d'une campagne publicitaire inspirée de la télésérie Lance et compte dans laquelle le Parti québécois invite à découvrir sa nouvelle recrue.

Publicité

Après avoir amorcé sa carrière en litige au cabinet Pothier Bégin, Pascal Paradis a pratiqué en droit international des affaires au cabinet McCarthy Tétrault, où il a été nommé associé avec participation. Parallèlement, il a cofondé Avocats sans frontières Canada en 2002, avec Me Dominique-Anne Roy et Me Pierre Brun, pour ensuite s'y consacrer à temps plein à partir de 2004.

Le premier ministre François Legault a six mois pour déclencher la partielle à partir de la date de départ de Joëlle Boutin.

Avec les informations de Sébastien Bovet