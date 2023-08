Inondations : Magog prépare un bilan des dégâts

Magog planche sur un bilan des mesures d'urgences déployées le mois dernier en raison des inondations causées par les fortes pluies.

La Ville a été sur un pied d'alerte pendant trois semaines en juillet en raison d'inondations sans précédent.

Le niveau de l'eau du lac Memphrémagog avait d'ailleurs atteint près de 210 mètres, inondant une partie du motel Fleur-de-Lys et le stationnement du Club Memphré.

Des équipes ont dû être d'ailleurs mobilisées sur le terrain pour assurer la sécurité des citoyens.

La mairesse Nathalie Pelletier n'écarte pas la possibilité de demander de l'aide des deux paliers de gouvernement pour catastrophes naturelles.

Il va y avoir une analyse pour savoir combien ça coûté. Il peut y avoir des aides financières disponibles dans des cas de situations d'urgence particulières. On va compiler les sous et on va voir si c'est éligible à des demandes de soutien financier , a-t-elle expliqué.

La Ville de Magog pourrait, par exemple, demander de solidifier ses quais pour mieux faire face à des inondations de grande ampleur.