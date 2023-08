Une pétition pour protéger la forêt de Pointe-au-Père

Quelques dizaines de citoyens se sont présentés lundi soir à la séance publique du conseil municipal de Rimouski pour déposer une pétition demandant la protection du boisé de Pointe-au-Père. La Ville projette d'aménager, sur ce terrain qui lui appartient, un nouveau milieu de vie d'au moins 800 unités d'habitation.

La pétition demande, en somme, à ce que la Ville abandonne son projet de développement d'un milieu de vie sur ce terrain.

Un peu moins d'une dizaine de citoyens se sont aussi présentés au micro pour faire valoir qu'il serait, à leur avis, préférable de préserver la forêt, sa biodiversité et ses milieux humides, qui sont importants pour la lutte aux changements climatiques.

Vous participez activement à détruire des milieux humides, des milieux naturels qui sont potentiellement non humides, mais qui ont aussi leur valeur écologique dans un contexte. On ne peut plus se permettre de détruire ces milieux-là. C'est bien beau parler d'une crise du logement, mais on a une urgence climatique ici , a affirmé un citoyen, Félix Lauzon, lors de la période de questions allouée au public.

Les signataires souhaitent que la Ville protège ce milieu naturel et favorise la densification de l'habitation dans le cœur urbain de Rimouski pour régler la crise du logement.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau développement doit se faire dans le district de Pointe-au-Père, au sud du boulevard Sainte-Anne, entre la rue du Sieur et l'avenue des Violettes. Photo : Ville de Rimouski

Des citoyens ont aussi critiqué les études environnementales réalisées pour le compte de la Ville en vue du développement de ce secteur résidentiel.

Alexandre Cossette, le citoyen qui a déposé la pétition au conseil municipal, a notamment mentionné que certains milieux humides ne semblent pas avoir été cartographiés par la firme Pesca Environnement.

L'entreprise a été embauchée par la Ville en 2022 pour caractériser le milieu naturel situé à l'ouest de l'avenue des Violettes.

Il y a des éléments hydriques qui ne figurent pas à la carte, alors qu'on sait qu'ils sont sur le terrain parce qu'on y est allés. Puis, si on va à cet endroit-là, on va être dans un étang et on va avoir de l'eau aux genoux.

Le directeur du Service urbanisme, permis et inspection, Jean-Philip Murray, a mentionné un peu plus tard, en répondant à une autre citoyenne, que les milieux humides représentent près du quart du terrain visé.

Le boisé ne sera pas rasé, réitère le maire

Pendant la période de questions allouée au public, le maire de Rimouski, Guy Caron, a reçu la pétition.

Il a rappelé que le plan-concept du projet n'a pas encore été présenté. Il doit l'être cet automne.

De nouvelles consultations publiques doivent être menées à la suite de cette présentation dans le cadre de la création du Programme particulier d'urbanisme (PPU) nécessaire au projet.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Rimouski, Guy Caron, a rappelé que l'intention de la Ville n'est pas de raser le boisé pour y aménager des logements. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le plan-concept doit préciser quelles portions du boisé et du milieu naturel seront conservées. Le maire a rappelé que l'intention de la Ville n'est pas de raser le boisé, mais d'en préserver le plus possible.

Guy Caron a réaffirmé que le projet vise à lutter contre la pénurie de logements qui sévit à Rimouski.

Ce qui est désiré, c'est de développer le secteur qui appartient à la Ville [...] en minimisant l'impact sur les boisés et les milieux humides. C'est mentionné depuis le départ.

Il a ajouté qu'un plan quinquennal de développement de la Ville doit être déposé cet automne.

Depuis plusieurs mois, un groupe de citoyens mène des actions, dont des rassemblements et des bioblitz, dans l'objectif que le boisé de Pointe-au-Père soit préservé.

Ce projet de développement résidentiel est considéré comme le plus important des 10 prochaines années à Rimouski.